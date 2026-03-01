Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το πετρελαιοφόρο Skylight, με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά της Μουσαντάμ.

BREAKING 🔴



A Palau-flagged oil tanker named Skylight was targeted approximately 5 nautical miles off Oman’s Musandam Peninsula, in waters effectively within the Strait of Hormuz.

According to Oman’s Maritime Security Center, the entire crew has been evacuated, with multiple… — Open Source Intel (@Osint613) March 1, 2026

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα των 20 ναυτικών απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το πλοίο.

يُعلن مركز الأمن البحري عن تعرض ناقلة النفط (SKYLIGHT) وتحمل علم جمهورية (بالاو) للاستهداف، على بعد (٥) أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، وتم إخلاء جميع طاقم الناقلة المكون من (۲۰) شخصا، بينهم (١٥) شخصا يحملون الجنسية الهندية، و(٥) أشخاص من الجنسية الإيرانية.



كما تفيد… pic.twitter.com/LD9s94LEVR — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) March 1, 2026

Ιράν: Πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ και Κόλπο

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε σήμερα αμερικανικές βάσεις στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν και σε χώρες του Κόλπου, σε απάντηση στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του ιρανικού εδάφους τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Πριν μερικά λεπτά οι πιλότοι των αεροπορικών δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βομβάρδισαν με επιτυχία αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ στη διάρκεια επιχειρήσεων πολλών φάσεων», ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός.

Στο μεταξύ το κρατικό πρακτορείο του Ομάν μετέδωσε ότι το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ επλήγη από δύο drones με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αλλοδαπός εργάτης.

Drone strike hits Duqm Port, Oman—with one worker injured & debris falling near fuel‑storage tanks at the commercial port. No confirmed damage to oil tanks or spills reported. pic.twitter.com/ErZ2WeKO8Z — RB. (@rahul4bisht) March 1, 2026

Two Iranian drones struck the port of Duqm in Oman just moments ago.



This marks the first Iranian attack on Oman, as the country had remained untouched throughout the entire day yesterday. pic.twitter.com/8NnSJcswF0 — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 1, 2026

Εξάλλου τα συντρίμμια από ένα άλλο drone έπεσαν κοντά σε μια περιοχή όπου υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή να σημειωθούν υλικές ζημιές, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μουσκάτ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν ζητεί από το προσωπικό της να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστούμε σε όλους τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ομάν να κάνουν το ίδιο μέχρι νεοτέρας», επεσήμανε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Χ.

"Due to ongoing activity outside of Muscat, the U.S. Embassy in Oman has instructed staff to shelter-in-place (i.e., take cover). We recommend all Americans in Oman do the same until further notice." - statement pic.twitter.com/d0IgmzRNS0 — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 1, 2026

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε ιρανικούς πυραύλους να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Οι σειρήνες «ήχησαν σε πολλές σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

«Η Πολεμική Αεροπορία παρεμβαίνει για να αναχαιτίσει και να πλήξει τις απειλές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να τις εξουδετερώσει», πρόσθεσε.

Στόχος ιρανικών πυραύλων το αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Βίντεο δείχνουν τον κόσμο να εκκενώνει το terminal

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο δέχθηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν, με τους επιβάτες να τρέχουν να εκκενώσουν το τερματικό (terminal) του αερολιμένα.

Dubai authorities are shutting down the entire airport after an Iranian missile struck Terminal 3 at Dubai International Airport, source in the airport told me. pic.twitter.com/zibMPKHgJi — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026

Σημειώνεται πως η Τεχεράνη έπληξε ταξιδιωτικούς κόμβους σε φιλικά προς τις ΗΠΑ κράτη του Κόλπου. Δραματικές εικόνες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να ξεφύγουν από έναν διάδρομο γεμάτο καπνό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν.

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου δεν ανέφεραν τι προκάλεσε την εκκένωση. Ωστόσο, πηγές από τον τομέα της αεροπορίας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μια νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.

JUST IN: 🇦🇪🇮🇷 Major explosion at Dubai International Airport following Iranian strike. pic.twitter.com/6VPQ7Q7ts0 — BRICS News (@BRICSinfo) March 1, 2026

Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένας χώρος αναμονής υπέστη «μικρές ζημιές» και ομάδες έκτακτης ανάγκης «αμέσως αποσπάστηκαν» στην εκκένωση της Κυριακής, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο CNN. «Τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν και έλαβαν άμεση ιατρική περίθαλψη». Μάρτυρες είπαν επίσης στο CNN ότι ασθενοφόρα έσπευσαν προς το αεροδρόμιο αφότου χτύπησε ο συναγερμός. Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι όλες οι πτήσεις από και προς τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Στην πολυτελή περιοχή Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι, μια έκρηξη έπληξε το ξενοδοχείο Fairmont, αφήνοντάς το σε φλόγες, λίγο μετά την προβολή βίντεο που επαληθεύτηκαν από το CNN και έδειχναν τη στιγμή που ένα drone φαινόταν να βουτά προς το έδαφος.

Luxury Dubai hotel Fairmont The Palm on fire as Iran fires retaliatory air attack https://t.co/MKhzOZbYLv pic.twitter.com/3NwKmdhPDP — New York Post (@nypost) February 28, 2026

Δείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή