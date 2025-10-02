Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Τέσσερις τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μάντσεστερ, όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο Crumpsall, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Η αστυνομία δήλωσε στο BBC ότι ένας από τους τραυματίες είναι φύλακας.

Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, ο δράστης είναι νεκρός, έπειτα από τους πυροβολισμούς της αστυνομίας νωρίτερα.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία του Greater Manchester επιβεβαίωσε ότι δυνάμεις της βρίσκονται στο σημείο, μετά από τις αναφορές για πολλαπλούς τραυματισμούς.

Έχουν κινητοποιηθεί ελικόπτερα, ηχούν σειρήνες που ηχούν κάθε δύο λεπτά, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, μιλώντας στο BBC χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό περιστατικό», τονίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Police have shot a suspect after several people were stabbed and a car was driven at members of the public at the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue in Crumpsall, Greater Manchester



Στάρμερ: Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση - Επιστρέφει στη Βρετανία

«Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση σε μια συναγωγή», είπε και πρόσθεσε πως «το γεγονός ότι αυτό συνέβη το Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό.»

«Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων επλήγησαν και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλους τους πρώτους ανταποκριτές», κατέληξε.

Μάλιστα ο ίδιος πρόκειται να επιστρέψει νωρίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της επίθεσης, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Ανταποκρινόμαστε σε ένα περιστατικό έξω από συναγωγή στη Middleton Road στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στη Middleton Road, στην περιοχή Κραμπσολ, στις 9:31 π.μ., από πολίτη που δήλωσε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον πεζών και ότι ένας άνδρας είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Ένοπλοι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στις 9:34 π.μ., καθώς συνέχιζαν να φτάνουν νέες αναφορές από πολίτες ότι ένας φύλακας ασφαλείας είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) κήρυξε την επιχείρηση PLATO και μείζον περιστατικό στις 9:37 π.μ.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν από ένοπλους αστυνομικούς της GMP στις 9:38 π.μ. Ένας άνδρας έχει δεχθεί πυρά και πιστεύεται ότι είναι ο δράστης.

Οι διασώστες έφθασαν στο σημείο στις 9:41 π.μ. και περιθάλπουν πολίτες. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί από το όχημα και από μαχαιριές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, όσο η αστυνομία συνεχίζει να διαχειρίζεται το περιστατικό».

Ο δήμαρχος καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από τον τόπο του «σοβαρού συμβάντος»

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από τον τόπο της επίθεσης με μαχαίρι στη συναγωγή.

«Θα ήθελα να πω στους ακροατές να αποφύγουν την περιοχή, καθώς πρόκειται για ένα σοβαρό συμβάν», δήλωσε στο BBC,

Και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, μπορώ να διαβεβαιώσω αμέσως τους πολίτες ότι ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει και η Αστυνομία του Μάντσεστερ έχει αντιμετωπίσει το περιστατικό πολύ γρήγορα.»