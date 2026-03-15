Επίθεση με drones και ρουκέτες σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Drones και ρουκέτες στοχοθέτησαν μια στρατιωτική βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης σήμερα αργά το απόγευμα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters ιρακινές πηγές σε δυνάμεις ασφαλείας.

Αστυνομικές πηγές είπαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε στόχο μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, κοντά στο αεροδρόμιο.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι άκουσε εκρήξεις στην ιρακινή πρωτεύουσα.

«Η στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης έγινε στόχος εννέα επιθέσεων με drones και ρουκέτες», δήλωσε μία πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ μια άλλη πηγή διευκρίνισε ότι τρία drones καταρρίφθηκαν από συστήματα αεροπορικής άμυνας.