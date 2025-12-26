Επίθεση με drone σκότωσε δύο στρατιώτες στο Τσαντ κοντά στα σύνορα με το Σουδάν

Επίθεση με drone σκότωσε δύο Τσαντιανούς στρατιώτες σε στρατιωτικό στρατόπεδο κοντά στα σύνορα με το Σουδάν την Παρασκευή, δήλωσαν τοπικές αρχές και πηγή ασφαλείας, προσθέτοντας ότι δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος βρισκόταν πίσω από το πλήγμα.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση στην παραμεθόρια πόλη Τινέ, δήλωσε ο Χαμίτ Χασάν, νομάρχης του διαμερίσματος στο οποίο υπάγεται η Τινέ. Ανέφερε ότι δεν είχε πληροφορίες για το ποιος ήταν υπεύθυνος.

Αξιωματικός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Τσαντ δήλωσε στο Reuters ότι το drone προήλθε από το Σουδάν, αλλά δεν ήταν σαφές αν εκτοξεύθηκε από τον στρατό της χώρας ή από την παραστρατιωτική δύναμη Ταχείας Υποστήριξης.

«Βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία επιβεβαίωσης της προέλευσης αυτού του drone. Αν πρόκειται για στρατιωτικό drone του Σουδάν, θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας σε αντίποινα», δήλωσε στο Reuters ο αξιωματικός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει επίσημα.

«Η αεροπορική βάση στην Αμπεσέ βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού και χερσαίες ενισχύσεις βρίσκονται ήδη στην Τινέ».

Ο στρατός του Σουδάν και οι RSF δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η Τινέ λειτουργεί ως στρατόπεδο διέλευσης για Σουδανούς πρόσφυγες, οι οποίοι στη συνέχεια μετακινούνται σε ασφαλέστερα στρατόπεδα μακριά από τα σύνορα, αν και ανθρωπιστικές πηγές αναφέρουν ότι η έλλειψη χρηματοδότησης για την παροχή νερού, υγειονομικών εγκαταστάσεων και στέγασης στα ενδοχώρα στρατόπεδα έχει επιβραδύνει τις προσπάθειες μετεγκατάστασης.

Περισσότερα από 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Σουδάν, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης.