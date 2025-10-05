Επιστρέφουν μέσω Ελλάδας τη Δευτέρα 28 Γάλλοι και 15 Ιταλοί ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Μια ομάδα 28 Γάλλων ακτιβιστών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα απελαθούν αύριο Δευτέρα και θα αναχωρήσουν με προορισμό την Ελλάδα, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή (…) μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, αύριο πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας. Σήμερα έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη.