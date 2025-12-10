Επιστολή Κόστα προς τους 27: Δύσκολες αποφάσεις για Ουκρανία, νέο προϋπολογισμό και διεύρυνση

Η πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τη σύνοδο της 18-19ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες χαράζει εκ των προτέρων τις βασικές γραμμές της συζήτησης, εστιάζοντας στη στήριξη στην Ουκρανία, στη διαπραγμάτευση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028‑2034, στη διεύρυνση και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η Ουκρανία, τόσο ως προς την ασφάλεια όσο και ως προς τη χρηματοδότηση της επόμενης περιόδου, σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης ρωσικής επιθετικότητας και συζητήσεων για αξιοποίηση των κερδών από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι “27” αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να έχει ήδη υπογραμμίσει, σε προηγούμενες επιστολές του, την ανάγκη για ταχύτερη παράδοση εξοπλισμών και ενίσχυση της Ανατολικής πτέρυγας.

Σημαντικό σκέλος της συζήτησης θα αφιερωθεί στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και τη σχετική απόφαση του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός, με κράτη μέλη όπως η Ιρλανδία να πιέζουν για πιο συνεκτική ευρωπαϊκή γραμμή υπέρ μιας βιώσιμης λύσης δύο κρατών.

Η συζήτηση για τη Μέση Ανατολή συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη συζήτηση περί στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, από την ενεργειακή ασφάλεια μέχρι τη διαχείριση περιφερειακών κρίσεων.

ΠΔΠ 2028‑2034, ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία

Κεντρικό σημείο της επιστολής αποτελεί επίσης η διαπραγμάτευση για το νέο ΠΔΠ 2028‑2034, με τους ηγέτες να καλούνται και πάλι να δώσουν πολιτική κατεύθυνση για τη χρηματοδότηση της στήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και για τις προτεραιότητες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Στο τραπέζι βρίσκονται ιδέες για αξιοποίηση των κερδών από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ζήτημα απέναντι στο οποίο χώρες όπως το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο ζητούν πρόσθετες νομικές και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις.

Παράλληλα, οι ηγέτες θα συζητήσουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με αναφορές στην απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, της βιομηχανικής βάσης και της έρευνας και καινοτομίας.

Ο Αντόνιο Κόστα έχει θέσει στο επίκεντρο την ενεργειακή κυριαρχία και τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, με στόχο μια κλιματική και ενεργειακή πολιτική που δεν θα υπονομεύει αλλά θα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη.

Διεύρυνση και μελλοντική αρχιτεκτονική της ΕΕ

Σημαντικό στοιχείο της πρόσκλησης είναι η πρόθεση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αφιερωθεί ουσιαστικός χρόνος σε μια “στρατηγική συζήτηση” για τη διεύρυνση και το μέλλον της Ένωσης.

Κράτη-μέλη της ΕΕ, που στηρίζουν ενεργά την ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, θεωρούν ότι η Δεκέμβριος πρέπει να στείλει σαφές πολιτικό μήνυμα για τη συνέχιση της διεύρυνσης ως γεωστρατηγικής επένδυσης για την ειρήνη και την ασφάλεια.

Στην ειδική συνεδρίαση για την κατάσταση της ευρωζώνης (Euro Summit), θα συζητηθεί η εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και ο διεθνής ρόλος του ευρώ.

Πηγή: ΕΡΤ