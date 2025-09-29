Επιστολή από τις οικογένειες των ισραηλινών ομήρων στον Τραμπ: «Σε χρειαζόμαστε»

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες για τις προσπάθειές του να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους και εκλιπαρώντας τον να προωθήσει την τελευταία συμφωνία.

«Είμαστε ευγνώμονες και στηριζόμαστε στη δύναμή σας, καθώς και στη μεγάλη ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», τονίζουν, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στον σκοπό τους, όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Times of Israel

Οι οικογένειες καλούν τον Τραμπ να «αντισταθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της συμφωνίας που έχετε επιτύχει».

«Τα διακυβεύματα είναι πολύ μεγάλα και οι οικογένειές μας περίμεναν υπερβολικά καιρό για να επιτραπεί οποιαδήποτε παρέμβαση που θα μπορούσε να εκτροχιάσει αυτή την πρόοδο», αναφέρουν ακόμη και τον ευχαριστούν για την τόλμη που δείχνει.

Και καταλήγουν: «Σας παρακαλούμε, κύριε Πρόεδρε, μην σταματήσετε. Σας χρειαζόμαστε. Σαράντα οκτώ από τα αγαπημένα μας πρόσωπα - οι πατέρες μας, τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας - σας χρειάζονται. Θέλουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα πίσω στο σπίτι».