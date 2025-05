Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Τραμπ: Απαιτούν δράση κατά της Τουρκίας για τις απειλές σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ

H επανεμφάνιση των τουρικών παραβιάσεων στον εναέριο χώρο και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας τίθενται επί τάπητος σε διακομματική επιστολή που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ από μέλη του Κογκρέσου τα οποία εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη στάση αυτή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, η επιστολή εστάλη ενώ αναμένεται η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του.

Ειδικότερα, στην επιστολή, οι νομοθέτες υποστηρίζουν ότι οι κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκυμονούν κινδύνους στην ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και επισημαίνουν ότι μια πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 θα μπορούσε να ανατρέψει μια ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή.

Με αυτή την επιστολή, οι νομοθέτες εγείρουν μια σειρά από καίρια ζητήματα, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να τα θέσει στην περίπτωση που πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του.

Μεταξύ των ζητημάτων που παρουσιάζονται είναι οι ηγεμονικές και αναθεωρητικές φιλοδοξίες της Τουρκίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», η προσωπική συμμαχία του Ερντογάν με ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες, και η δημοκρατική διολίσθηση στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι νομοθέτες προτρέπουν με σεβασμό τον Ντόναλντ Τραμπ να θέσει τα ακόλουθα ζητήματα σε μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

Οι νομοθέτες αναγνωρίζουν ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών η Τουρκία να είναι ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος εντός του ΝΑΤΟ, καθώς πρόκειται για μια χώρα που δαπανά το απαιτούμενο 2% του ΑΕΠ στον τομέα της άμυνας σε μια ταραγμένη και δυναμική περιοχή και θα μπορούσε συνεπώς να χρησιμεύσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ωστόσο, υπενθυμίζουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δείξει ότι ακολουθεί μια πολιτική ατζέντα που δεν ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα και τις αξίες των ΗΠΑ. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι έχει εκφράσει την επιθυμία του να ενταχθεί στους BRICS, έχει επιδιώξει καθεστώς εντός του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, υποστηρίζοντας συγχρόνως ισλαμιστικές ομάδες στη Συρία και εξοντώνοντας τους Κούρδους.

