Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον ναό του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν

Στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται η αποστολική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση των επαφών που είχε στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Πατριάρχης χοροστάτησε στη Δοξολογία στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και Εθνικό Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στην «αέναη» αποστολή του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου, εξηγώντας ότι το τεράστιο πλήθος πιστών και επισκεπτών που βρίσκουν παρηγοριά δείχνει ότι από τον Βόσπορο μέχρι τον ποταμό Χάντσον «είμαστε όλοι πολίτες... μιας γης που είναι το σπίτι όλων μας».

Μετά την εκδήλωση στον ναό του Αγίου Νικολάου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, καθώς και ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου πατέρας Αλέξανδρος Καρλούτσος.