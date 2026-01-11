Επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ - Στο επίκεντρο Γροιλανδία και Βενεζουέλα

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε την Κυριακή τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων, καθώς αναχώρησε για ταξίδι στην Ουάσινγκτον, το οποίο πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη περίοδο λόγω των εντάσεων σχετικά με τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο κρίσιμο να επενδύσουμε στη διατλαντική συνεργασία, προκειμένου να παραμείνουμε σε θέση να διαμορφώνουμε την παγκόσμια τάξη», δήλωσε ο Βάντεφουλ στο Βερολίνο πριν από την αναχώρησή του.

Ανέφερε ότι θα συζητήσει τις «διαφορές απόψεων» μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια συνάντησης που θα έχει τη Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Όπου υπάρχουν διαφορές απόψεων, θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε μέσω του διαλόγου, προκειμένου να εκπληρώσουμε την κοινή μας ευθύνη για την ειρήνη και την ασφάλεια», ανέφερε ο Βάντεφουλ.

Στο δρόμο του προς την Ουάσινγκτον, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σχεδιάζει να κάνει στάση στην Ισλανδία την Κυριακή, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση για την ασφάλεια στην Αρκτική με τον Ισλανδό ομόλογό του στο Ρέικιαβικ.

Αργότερα τη Δευτέρα, σχεδιάζει επίσης να συναντήσει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Για τη Γερμανία, η αξιοπιστία ως διεθνής εταίρος περιλαμβάνει σαφώς τη δέσμευση για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή συνεργασία», δήλωσε, αναφερόμενος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.