Επίσκεψη Στάρμερ στην Κίνα: Στόχος μια ρεαλιστική σύμπραξη Λονδίνου-Πεκίνου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται σήμερα καθ’ οδόν προς το Πεκίνο για μια τριήμερη επίσκεψη στην Κίνα, όπου αναμένεται να υπερασπιστεί «τη ρεαλιστική σύμπραξη» μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από χρόνια αναταράξεων.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στην Κίνα μετά την Τερέζα Μέι, η οποία μετέβη στη χώρα το 2018. Ο Στάρμερ θα βρεθεί εξάλλου στην Ιαπωνία το Σάββατο για συνομιλίες με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Το ταξίδι αυτό του Στάρμερ στην Κίνα πραγματοποιείται λίγο μετά τις επισκέψεις του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Για τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία να δείξει ότι η χώρα του μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος συνομιλητής, τη στιγμή που ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ μεταχειρίζεται σκληρά τους ιστορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία.

Ο Στάρμερ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα, περίπου στις 11:30 ώρα Ελλάδας).

Το επίσημο πρόγραμμά του θα ξεκινήσει αύριο, Πέμπτη, με μια συνάντηση στο Μέγαρο του Λαού με τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής του Κοινοβουλίου και τρίτο στην ιεραρχία της κυβέρνησης Ζάο Λεζί. Στη συνέχεια θα έχει συνομιλία και θα γευματίσει με τον Σι. Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συναντήσει στη συνέχεια τον Κινέζο ομόλογό του Λι Τσιάνγκ.

«Θα είναι μια πραγματικά σημαντική επίσκεψη για εμάς και θα κάνουμε πραγματικές προόδους», εκτίμησε ο Στάρμερ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροπλάνο το οποίο τον μεταφέρει στην Κίνα.

Ρεαλισμός

Στη διάρκεια των συνομιλιών αυτών οι ηγέτες θα αναφερθούν «στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την εθνική ασφάλεια» και ο Στάρμερ θα προωθήσει «μια ρεαλιστική και συγκροτημένη σύμπραξη» με την Κίνα, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Από την πλευρά της η Κίνα «επιθυμεί να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να ενισχύσει την αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Γκούο Ζιακούν εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Για το Πεκίνο αυτή η επίσκεψη «σηματοδοτεί μια νέα επιτυχία στις διπλωματικές του προσπάθειες να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τους συμμάχους των ΗΠΑ», επεσήμανε η Γιου Τζιέ, ερευνήτρια στο Chatham House.

Αντιμέτωπο με την απρόβλεπτη στάση του Τραμπ, ο οποίος απειλεί τον Καναδά με δασμούς επειδή υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Κίνα και προσπαθεί να δημιουργήσει έναν νέο διεθνή θεσμό με το «Συμβούλιο Ειρήνης», το Πεκίνο υπογραμμίζει την υποστήριξή του προς τον ΟΗΕ.

Οι σχέσεις Λονδίνου- Πεκίνου επιδεινώθηκαν σημαντικά μετά το 2020, όταν η Κίνα επέβαλε έναν νέο νόμο περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ, πρώην βρετανική αποικία, και στη συνέχεια με αλληλοκατηγορίες περί κατασκοπείας.

Ο Στάρμερ έχει θέσει ως προτεραιότητα την επανεκκίνηση της βρετανικής οικονομίας και βλέπει στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης. Στην επίσκεψή του στην Κίνα, τρίτο εμπορικό εταίρο της Βρετανίας, τον συνοδεύουν περίπου εξήντα επικεφαλής επιχειρήσεων και εκπρόσωποι βρετανικών πολιτιστικών οργανισμών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε συνομιλήσει με τον Σι στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Βραζιλία τον Νοέμβριο του 2024, ενώ πολλοί Βρετανοί υπουργοί έχουν επισκεφθεί την Κίνα.

Ωστόσο οι προσπάθειές του να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Κίνα αντιμετωπίζονται με επικρίσεις στη Βρετανία, με τους Συντηρητικούς να τον κατηγορούν ότι εμφανίζεται ιδιαίτερα υποχωρητικός.

Ακόμη περισσότερο αφού ο Στάρμερ χαρακτήρισε πρόσφατα την Κίνα «απειλή» για την εθνική ασφάλεια της Βρετανίας και αφού το Λονδίνο κατηγορεί τακτικά το Πεκίνο για κατασκοπεία και πολιτικές παρεμβάσεις.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συνομιλούμε με την Κίνα είναι ακριβώς να μπορούμε να αναφερόμαστε σε ζητήματα στα οποία διαφωνούμε», επέμεινε ο Στάρμερ.

Μεταξύ των θεμάτων αυτών είναι η εγγύτητα του Πεκίνου στη Ρωσία ή η κινεζική πολιτική στο Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα το Λονδίνο επέκρινε πρόσφατα την καταδίκη του πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι, που έχει και τη βρετανική υπηκοότητα.

«Πάντα έθετα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τεθούν, αλλά δεν θέλω να προδικάσω» μελλοντικές συζητήσεις, δήλωσε ο Στάρμερ από το αεροπλάνο.