Επίσημη επίσκεψη Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο τη Δευτέρα

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο Αντόνιο Κόστα θα βρεθεί στη Λευκωσία για επαφές, σε μια περίοδο που η Λευκωσία «μετρά» αντίστροφα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε πως στο επίκεντρο των συζητήσεων του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, θα βρεθούν οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί.

Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Παράλληλα, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Κόστα, θα ανταλλάξουν απόψεις για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διοργανώσει η Κύπρος τον προσεχή Απρίλιο, το πρώτο του είδους του από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κύπριος Πρόεδρος θα ενημερώσει τον κ. Κόστα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από κοινού με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέστειλαν επιστολή προς τον ΓΓ του ΟΗΕ επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ένωσης σε λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου των ΗΕ και του κεκτημένου της ΕΕ, ενώ η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αποδέχεται λύση δύο κρατών.