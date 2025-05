Επιμένει ο Βανς: Ο Τραμπ θέλει αύξηση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ στο 5%

Συνεχίζει να επιμένει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως ο στόχος των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να αυξηθεί στο 5% του ΑΕΠ, από το υφιστάμενο όριο του 2%.

Παράλληλα, ο Βανς τόνισε πως η Ουάσιγκτον είναι σύμφωνη με την ιδέα να αναλάβει η Ευρώπη μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα της ηπείρου.

Επίσης, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον θέλει να δει την Ευρώπη να γίνεται περισσότερο αυτάρκης σε θέματα άμυνας.

Ειδικότερα, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου στην Ουάσιγκτον, ο Βανς χαιρέτισε τις κινήσεις της Ευρώπης για την ενίσχυση της δικής της άμυνας, υπογράμμισε ωστόσο ότι οι αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά σε αυτές τις προσπάθειες.

Σε ό,τι αφορά την εμπορική σχέση ΗΠΑ-ΕΕ, ο Τζέι Ντι Βανς σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των δασμών και των ρυθμιστικών φραγμών, με στόχο τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, μοναδικό μέσο για να τερματιστεί η σύρραξη, σύμφωνα με τον ίδιο.

.@VP on President Trump's effort to secure peace in Ukraine: "He has a genuine humanitarian impulse about this. He hates innocent people losing their lives. He hates even soldiers losing their lives in unnecessary conflicts. He just wants the killing to stop." pic.twitter.com/tRhjatx68R