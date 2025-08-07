Επικοινωνία Ζελένσκι - Μακρόν: Συντονισμός για κατάπαυση του πυρός και κοινή ευρωπαϊκή στάση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με επίκεντρο τη συνομιλία που είχε μία ημέρα νωρίτερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες.

Μετά την επικοινωνία με τον Μακρόν, ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από τη Μόσχα για το αν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μια «πραγματική κατάπαυση του πυρός» στον πόλεμο.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο της Γαλλίας @EmmanuelMacron. Του μετέφερα την οπτική της Ουκρανίας για τη χθεσινή συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ο Εμανουέλ με ενημέρωσε για τις επαφές του με άλλους ηγέτες – τόσο εκείνες που είχαν ήδη γίνει νωρίτερα όσο και όσες είναι προγραμματισμένες», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ Κιέβου και Παρισιού, επισημαίνοντας ότι «διαπιστώνουμε από κοινού την ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής θέσης σε βασικά ζητήματα ασφαλείας. Πολλά εξαρτώνται – τόσο τώρα όσο και μακροπρόθεσμα – από τη σύνεση και την αποτελεσματικότητα των βημάτων που λαμβάνουν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες».

I spoke with President of France @EmmanuelMacron. I shared with him Ukraine’s perspective on yesterday’s conversation with President Trump and our European colleagues. Emmanuel informed about his contacts with other leaders, those that had already taken place earlier in the day… pic.twitter.com/ijFstTmDVc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε επίσης πως υπάρχει συμφωνία ότι οι επαφές τόσο σε επίπεδο συμβούλων όσο και σε επίπεδο ηγετών πρέπει να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάγκη για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη γι’ αυτήν. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη δει κάποια σαφή δημόσια αντίδραση από τη ρωσική πλευρά. Το προσεχές διάστημα θα είναι κρίσιμο για να διαπιστωθεί ποιες θα είναι οι συνέπειες, εάν η Ρωσία εξακολουθήσει να παρατείνει τον πόλεμο και να παρεμποδίζει τις εποικοδομητικές προσπάθειες», σημείωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Κλείνοντας, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις με τον Μακρόν εντός της ημέρας, ανταλλάσσοντας απόψεις για τα αποτελέσματα των επαφών που είχαν αμφότεροι με άλλους ηγέτες.