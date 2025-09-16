Επικοινωνία Τραμπ - Φον ντερ Λάιεν για αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία
AP Photo/Jacquelyn Martin, File
AP Photo/Jacquelyn Martin, File

16/09/2025 • 23:28
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο την ενίσχυση του συντονισμού ΗΠΑ–ΕΕ για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον ενεργειακό τομέα.

«Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.

Για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων» ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με @POTUS σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, με στόχο τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και την ενέργεια.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.

Για να τεθεί τέλος σε αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία».

