Επικοινωνία Τραμπ - Φον ντερ Λάιεν για αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο την ενίσχυση του συντονισμού ΗΠΑ–ΕΕ για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον ενεργειακό τομέα.

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.



The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.



Russia’s war economy, sustained by revenues… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

«Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.

Για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων» ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

