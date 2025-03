Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Η Τουρκία υποστηρίζει πλήρως τις ΗΠΑ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και το θέμα της αποκατάστασης της σταθερότητας στη Συρία, ανακοίνωσε η Άγκυρα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν είπε στο Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς μαχητικών αεροσκαφών F-16 και να επανεντάξουν την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ώστε να αναπτύξουν τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρεται, επίσης, στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας ο Ερντογάν επεσήμανε την ανάγκη που προκύπτει από τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις να ενισχυθούν οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Τουρκία και ΗΠΑ, αλλά και ότι η Άγκυρα υποστηρίζει τα αποφασιστικά βήματα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία με μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται:

«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του ότι η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως δύο σύμμαχοι, θα προωθήσουν τη συνεργασία τους με αλληλεγγύη, προσανατολισμό στα αποτελέσματα και ειλικρίνεια στη νέα περίοδο. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την αύξηση των διαβουλεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ για όλα τα θέματα, ότι υποστηρίζουν τα αποφασιστικά και άμεσα βήματα πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη από την αρχή του πολέμου και θα συνεχίσει να το κάνει.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τις δύο χώρες να συμβάλουν από κοινού στην άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα στη Συρία, να καταστεί λειτουργική η νέα κυβέρνηση και για την ομαλοποίηση, η οποία θα επιτρέψει στους Σύρους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι “αναμένονται βήματα από τις ΗΠΑ τη νέα περίοδο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας με κατανόηση που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Τουρκίας” και ότι για να βελτιωθεί η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι κυρώσεις CAATSA, η διαδικασία προμήθειας των F-16 και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35».

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών - με αφορμή την 11η επέτειο από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα - τόνισε πως δεν αναγνωρίζει την κατοχή της χερσονήσου από τη Ρωσία και πως υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Regarding the Eleventh Anniversary of the Illegal Annexation of Crimea https://t.co/vcTHGy5QDU pic.twitter.com/URqO9BSfQE