Επικοινωνία Σι - Πούτιν, πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, είχε την Παρασκευή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Κίνας.

Η επαφή των δύο ηγετών έγινε ενόψει της δια ζώσης επαφής που θα έχει ο Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τις επόμενες μέρες καθώς μαίνεται για 3,5 χρόνια ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την κινεζική τηλεόραση, ο Σι ανέφερε στον Πούτιν πως το Πεκίνο θα συνεχίσει να προωθεί τις προσπάθειες για ειρήνευση στην περιοχή.

Ακόμα, ο Σι σημείωσε ότι «η Κίνα χαίρερα που βλέπει ότι Ρωσία και ΗΠΑ διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της ασιατικής χώρας.

Το Reuters ανέφερε πως ο Τραμπ υιοθέτησε μια πιο συμβιβαστική στάση απέναντι στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αλλά έχει εκφράσει την αυξανόμενη απογοήτευσή του προς τον Πούτιν για την έλλειψη προόδου προς την ειρήνη και έχει απειλήσει να επιβάλει βαριά δασμολογικά μέτρα σε χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα μπορούσε να ανακοινώσει περαιτέρω δασμολογικά μέτρα κατά της Κίνας, παρόμοια με τα δασμολογικά μέτρα 25% που έχει ήδη επιβάλει στην Ινδία.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας στις δηλώσεις του Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εμπορική και ενεργειακή συνεργασία της Κίνας με τη Ρωσία είναι «δίκαιη και νόμιμη».

«Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Γκουο Τζιακούν σε ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Σι και του Πούτιν την Παρασκευή ήταν η δεύτερη σε λιγότερο από δύο μήνες.

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική, εμπορική και ασφαλιστική συνεργασία τους μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία προκάλεσε απότομη επιδείνωση των σχέσεων της Μόσχας με τη Δύση.

Ο Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τον Σεπτέμβριο για εκδηλώσεις με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.