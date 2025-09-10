Επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και ΗΠΑ - Τι συζητήθηκε
AP Photo/Petros Giannakouris
AP Photo/Petros Giannakouris

Επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και ΗΠΑ - Τι συζητήθηκε

10/09/2025 • 21:34
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
10/09/2025 • 21:34
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, συνομίλησε την Τετάρτη με τον Αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κυπριακής διπλωματίας με ανάρτηση του στο X.

Υποστήριξε ότι συζήτησαν για θέματα που άπτονται της διμερούς ατζέντας, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσεις Λευκωσίας-Ουάσιγκτον και συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Ο κ. Κόμπος συμπληρώνει ότι συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στις κοινές θέσεις για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΗΠΑ
ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ

Διαβάστε Περισσότερα