Επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και ΗΠΑ - Τι συζητήθηκε

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, συνομίλησε την Τετάρτη με τον Αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κυπριακής διπλωματίας με ανάρτηση του στο X.
Υποστήριξε ότι συζήτησαν για θέματα που άπτονται της διμερούς ατζέντας, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσεις Λευκωσίας-Ουάσιγκτον και συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.
Ο κ. Κόμπος συμπληρώνει ότι συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στις κοινές θέσεις για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας.
Had a stocktaking telephone conversation with U.S. Secretary of State @SecRubio on our bilateral agenda in the framework of our strategic partnership including our cooperation on security and defence.
