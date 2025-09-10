Επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και ΗΠΑ - Τι συζητήθηκε

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, συνομίλησε την Τετάρτη με τον Αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κυπριακής διπλωματίας με ανάρτηση του στο X.

Υποστήριξε ότι συζήτησαν για θέματα που άπτονται της διμερούς ατζέντας, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσεις Λευκωσίας-Ουάσιγκτον και συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Ο κ. Κόμπος συμπληρώνει ότι συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στις κοινές θέσεις για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας.