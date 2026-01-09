Επικοινωνία Στάρμερ, Μερτς και Μακρόν την Παρασκευή για την Ουκρανία και το Ιράν

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε το πρωί της Παρασκευής τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Ουκρανία και «η αίσθηση ισχυρής ενότητας» που καταγράφηκε στη συνάντηση της Τρίτης στο Παρίσι, με τους τρεις ηγέτες να εκτιμούν ότι έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος ως προς τα επόμενα βήματα.

Κοινή ήταν και η ικανοποίηση για τον στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο –όπως ειπώθηκε– «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, και ειδικότερα η χρήση βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς τύπου Oreshnik στη δυτική Ουκρανία το πρωί, συνιστούν κλιμάκωση και είναι απολύτως απαράδεκτες. Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε, μάλιστα, ότι η Ρωσία φαίνεται να επικαλείται κατασκευασμένες κατηγορίες για να δικαιολογήσει την επίθεση.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στον Υψηλό Βορρά, με τον Κιρ Στάρμερ να τονίζει ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται να ενισχύσει την παρουσία και τη στάση αποτροπής του στην περιοχή απέναντι σε απειλές όπως η Ρωσία.

Τέλος, αναφορά έγινε και στην κατάσταση στο Ιράν, όπου οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη στενού και διαρκούς συντονισμού όσο οι εξελίξεις συνεχίζονται.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του σε όσους ασκούν το δικαίωμά τους στην ειρηνική διαμαρτυρία.