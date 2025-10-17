Επικοινωνία Ματσάδο με Νετανιάχου - Εκτιμώ τα επιτεύγματα του Ισραήλ στον πόλεμο, είπε η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης

Η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τις αποφάσεις και τις καθοριστικές του ενέργειες στον πόλεμο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επικεφαλής της βενεζουελανικής αντιπολίτευσης τηλεφώνησε στον Νετανιάχου και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων.

Nobel Peace Prize laureate, Venezuelan opposition leader María Corina Machado called Prime Minister Benjamin Netanyahu a short while ago. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 17, 2025

Η ίδια, όπως επισημαίνεται, ανέφερε επίσης ότι κατανοεί τον αγώνα του Ισραήλ απέναντι στον «ιρανικό άξονα του κακού», ο οποίος – όπως φέρεται να είπε – δρα εναντίον τόσο του Ισραήλ όσο και του λαού της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, συνεχάρη τη Ματσάδο για τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης και επαίνεσε το έργο της για την προώθηση της δημοκρατίας και της παγκόσμιας ειρήνης.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, η Ματσάδο είχε δηλώσει ότι θεωρεί πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης του επόμενου έτους.

Η πρώην υποψήφια για την προεδρία της Βενεζουέλας αναδείχθηκε νικήτρια του βραβείου την περασμένη εβδομάδα.