Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και Πεζεσκιάν - «Να σταματήσει το Ιράν τα πλήγματα εναντίον των χωρών της περιοχής»
08/03/2026 • 21:04 / Τελευταία Ενημέρωση: 21:04
Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πριν μεταβεί αύριο, Δευτέρα, στην Κύπρο για «την ενίσχυση της ασφάλειας» γύρω απ' αυτή τη χώρα της ΕΕ και στην ανατολική Μεσόγειο.

«Υπογράμμισα την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν αμέσως τα πλήγματά του εναντίον των χωρών της περιοχής», δήλωσε μέσω του X ο γάλλος πρόεδρος, ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον ιρανό πρόεδρο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Το Ιράν οφείλει επίσης να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας βάζοντας τέλος στο εκ των πραγμάτων κλείσιμο του στενού του Χορμούζ», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε τη θέση της Γαλλίας ότι μια διπλωματική λύση είναι απαραίτητη για να τερματισθεί η σύγκρουση.

Καμιά διευκρίνιση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής σχετικά με τη συνομιλία του με τον αμερικανό πρόεδρο.

«Η χώρα θα συνεχίσει να έχει ως ηγέτη έναν Χαμενεϊ»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχίσει να ηγείται το Ιράν», δήλωσε την Κυριακή ένα μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, ο Χοσεϊναλί Εσκέβαρι, προσθέτοντας ότι ο νέος ηγέτης έχει επιλεγεί και σύντομα θα ανακοινωθεί από αξιωματούχους.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, επιλέχθηκε το πρόσωπο που θα συνεχίσει την πορεία του Ιμάμη Χομεϊνί και την πορεία του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ. Το όνομα Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία έχει πραγματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Εσκέβαρι σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

ΓΑΛΛΙΑ
ΜΑΚΡΟΝ
ΜΑΣΟΥΝΤ ΠΕΖΕΣΚΙΑΝ