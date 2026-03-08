Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και Πεζεσκιάν - «Να σταματήσει το Ιράν τα πλήγματα εναντίον των χωρών της περιοχής»

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πριν μεταβεί αύριο, Δευτέρα, στην Κύπρο για «την ενίσχυση της ασφάλειας» γύρω απ' αυτή τη χώρα της ΕΕ και στην ανατολική Μεσόγειο.

«Υπογράμμισα την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν αμέσως τα πλήγματά του εναντίον των χωρών της περιοχής», δήλωσε μέσω του X ο γάλλος πρόεδρος, ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον ιρανό πρόεδρο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Το Ιράν οφείλει επίσης να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας βάζοντας τέλος στο εκ των πραγμάτων κλείσιμο του στενού του Χορμούζ», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε τη θέση της Γαλλίας ότι μια διπλωματική λύση είναι απαραίτητη για να τερματισθεί η σύγκρουση.

Καμιά διευκρίνιση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής σχετικά με τη συνομιλία του με τον αμερικανό πρόεδρο.

Je me suis entretenu avec le président iranien Massoud Pezechkian.



Je lui ai indiqué que la sécurité et le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvent actuellement dans l'enceinte de l'ambassade de France, restent pour nous une priorité absolue.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026

«Η χώρα θα συνεχίσει να έχει ως ηγέτη έναν Χαμενεϊ»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχίσει να ηγείται το Ιράν», δήλωσε την Κυριακή ένα μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, ο Χοσεϊναλί Εσκέβαρι, προσθέτοντας ότι ο νέος ηγέτης έχει επιλεγεί και σύντομα θα ανακοινωθεί από αξιωματούχους.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, επιλέχθηκε το πρόσωπο που θα συνεχίσει την πορεία του Ιμάμη Χομεϊνί και την πορεία του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ. Το όνομα Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία έχει πραγματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Εσκέβαρι σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.