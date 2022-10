Επικοινωνία φον ντε Λάιεν με πρωθυπουργό Νορβηγίας για Nord stream

Η ενεργειακή κρίση και οι πράξεις «δολιοφθοράς» στον Nordstream βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικοινωνίας που είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε στο τουίτερ: «Καλή συνομιλία με τον Γιόνας Γκαρ Στόρε για τις απαράδεκτες ενέργειες δολιοφθοράς στον Nordstream και για τις ενεργειακές σχέσεις ΕΕ-Νορβηγίας. Η προσιτή ενέργεια και ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός είναι το κοινό μας συμφέρον».

Good talk with @jonasgahrstore on the unacceptable sabotage actions #Nordstream and on EU-Norway energy relations.



Affordable energy and safe and secure energy supplies are our common interest. #Unity