Επικοινωνία Ερντογάν - Στάρμερ: «Μπορούν να γίνουν περισσότερα για τον διάλογο με το Ιράν»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε τηλεφωνικά στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που μπορούν να γίνουν για την οικοδόμηση ενός εδάφους διαλόγου με το Ιράν και ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας που επικεντρώνονται στην ειρήνη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η σημερινή ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας επικαλείται τον Ερντογάν λέγοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί την διαδικασία που άρχισε με τις επιθέσεις κατά του Ιράν και ότι οι παρατεταμένες (χρονικά) παρεμβάσεις μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.