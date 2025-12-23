Επικοινωνία Ερντογάν με πρόεδρο Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ και «δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λίβανος, Ζοζέφ Αούν, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, κατά τη συνομιλία εξετάστηκαν οι σχέσεις Τουρκίας–Λιβάνου, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα στηρίζει διαχρονικά την κυριαρχία και τη σταθερότητα του Λιβάνου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχει «σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό» στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε διεθνείς μηχανισμούς που θα ενισχύουν την ασφάλεια του Λιβάνου.

Παράλληλα, για το θέμα οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ ΚΔ-Λιβάνου διατύπωσε την προσδοκία ότι η Βηρυτός θα υιοθετεί στάση που να λαμβάνει υπόψη, όπως είπε, «τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Συρία, σημειώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις αλλαγές που, κατά την εκτίμησή του, μπορούν να συμβάλουν στη σταθερότητα της περιοχής.

Τέλος, εξέφρασε την αντίθεσή του στην «επιθετική στάση» του Ισραήλ έναντι του Λιβάνου, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.