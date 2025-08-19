Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε για παροχή αμερικανικής αεροπορικής υποστήριξης, σύμφωνα με το Axios.

Όπως αναφέρει, μια κοινή επιτροπή ΗΠΑ, Ευρώπης και Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχει αναλάβει να συντάξει την πρόταση για τις εγγυήσεις ασφαλείας, με τη συμμετοχή συμβούλων εθνικής ασφάλειας από όλες τις πλευρές. Οι εργασίες αναμένεται να είναι εντατικές, με στόχο την κατάληξη σε σαφή αρχιτεκτονική μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν θα υπάρξουν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά είναι ανοιχτός στο να παρέχει στρατιωτική αεροπορική υποστήριξη σε ευρωπαϊκές δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα. Παρά τις θετικές δηλώσεις, το Κρεμλίνο αντιτίθεται εδώ και καιρό σε οποιοδήποτε σχέδιο με ξένες στρατιωτικές δυνάμεις σε ουκρανικό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι και επτά Ευρωπαίους ηγέτες, χωρίς να υποβληθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Συμφωνήθηκε η συνεργασία για εγγυήσεις «τύπου Άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως ο ρόλος των ΗΠΑ να καθορίζεται πλήρως.

Ο Τραμπ επισήμανε ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δυνάμεις εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ μπορούν να προσφέρουν αεροπορική υποστήριξη χωρίς να δεσμεύσουν στρατεύματα.

Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η αντίσταση του Πούτιν σε ανάπτυξη ξένων δυνάμεων σε ουκρανικό έδαφος, ενώ για τον Ζελένσκι η πιο δύσκολη διαπραγμάτευση αφορά πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να συζητήσει την αρχή των εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά ανέφερε την Κίνα ως έναν από τους πιθανούς εγγυητές.

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ενώ η ρωσική πλευρά τονίζει την ανάγκη πλήρους προετοιμασίας σε επίπεδο εργασίας πριν οι ηγέτες συναντηθούν.

Τραμπ: Μπορούμε να παρέχουμε αεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά δεν θα στείλουμε στρατό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη και οι ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η κατάσταση θα είναι «δύσκολη» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν στρατιώτες επί του πεδίου» διαβεβαίωσε ο Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους συναντήθηκε χθες στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι και ο ίδιος είναι «έτοιμος να βοηθήσει» κυρίως παρέχοντας αεροπορική κάλυψη.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να σταλεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία και απέκλεισε, για ακόμη μία φορά, την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Είπε όμως ότι «η Γαλλία και η Γερμανία (…) η Βρετανία θέλουν να στείλουν στρατιώτες».

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί» με αυτόν τον πόλεμο, συνέχισε.

Ο Τραμπ είπε ότι τηλεφώνησε στον Πούτιν προσπαθώντας «να οργανώσει μια συνάντηση με τον πρόεδρο (της Ουκρανίας) Ζελένσκι. Θα δούμε τι θα βγει από αυτό».

«Εάν όλα πάνε καλά, θα συμμετάσχω σε μια τριμερή», με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, εξήγησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει ότι ο Πούτιν θα εμφανιστεί διαλλακτικός γιατί διαφορετικά «η κατάσταση θα είναι δύσκολη». Πρόσθεσε ότι και ο Ζελένσκι «θα πρέπει επίσης να επιδείξει κάποια ευελιξία».

Σε ό,τι αφορά τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, όπως το Ντονμπάς, ο Τραμπ είπε ότι για να επιτευχθεί ειρήνη η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί ότι δεν θα τα ανακτήσει.

«Είναι πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτικά χώρα» και «πολύ μεγαλύτερη» (…) Δεν επιτίθεσαι σε μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εσένα» σχολίασε, σημειώνοντας ότι σήμερα «το 79% του Ντονμπάς ελέγχεται από τη Ρωσία».

Οι ρωσικές δυνάμεις σήμερα ελέγχουν σχεδόν ολόκληρο το Λουχάνσκ και ένα μεγάλο μέρος της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.