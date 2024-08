Επιχείρηση Κουρσκ: Το τρίγωνο στα άρματα των Ουκρανών - «Εισβάλαμε με ελάχιστη αντίσταση»

Το «Ζ» υπήρξε το σύμβολο της εισβολής της Ρωσίας. Τώρα, το τρίγωνο αντιπροσωπεύει την τολμηρή προσπάθεια της Ουκρανίας να την αποκρούσει. Είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν προκαλέσει εντύπωση στην ουκρανική επίθεση στη Ρωσία, στη λεγόμενη «επιχείρηση Κουρσκ». Ζωγραφισμένο τα άρματά τους, στις πλευρές κάθε φορτηγού ανεφοδιασμού ή οχήματος μεταφοράς στρατευμάτων που κατευθύνεται προς τα ρωσικά σύνορα στην περιοχή Σούμι.

Έπειτα από μήνες υποχώρησης στο ανατολικό μέτωπο, η Ουκρανία εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου τη μεγαλύτερη διασυνοριακή επίθεσή της εναντίον της Ρωσίας, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το BBC, το «τρίγωνο» έχει καταλάβει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους και έχει αποκαταστήσει αισθητά τη δυναμική και το ηθικό του στρατού της Ουκρανίας. Ο Ρώσος αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για τη συνοριακή περιοχή του Κουρσκ έκανε λόγο για 28 οικισμούς υπό ουκρανικό έλεγχο ενώ σχεδόν 200.000 Ρώσοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επέμεινε την Τρίτη ότι οι ουκρανικές προσπάθειες να προωθηθούν βαθύτερα είχαν ματαιωθεί. Συγκριτικά, η Ρωσία προχώρησε κατά 1.360 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός του ουκρανικού εδάφους από τις αρχές του έτους.

Ανάλυση του AFP αναφέρει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί κατά 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ, σύμφωνα με ρωσικές πηγές τις οποίες συγκέντρωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Όποια και αν είναι η πραγματικότητα, φαίνεται ότι το Κίεβο είναι προσηλωμένο σε αυτό το «στρατιωτικό στοίχημα», γράφει ο δημοσιογράφος του BBC.

Dozens of armoured Ukrainian vehicles daubed with a white triangle have been seen traversing the border region of Sumy, where Ukraine's army has mounted an incursion inside Russian territory https://t.co/kStSg3YN1T