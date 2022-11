Επί τάπητος η οικονομική ενίσχυση και οι κυρώσεις στο Ιράν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Κυριακή για να συζητήσουν τη μακροοικονομική οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία και περαιτέρω κυρώσεις στο Ιράν, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Επισήμανα τη σημασία της συνέχισης της πρωτοβουλίας για τα σιτηρά για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Συζητήθηκαν οι αυξανόμενες κυρώσεις και οι επιθετικές ενέργειες του Ιράν, το οποίο υποστηρίζει την επιθετικότητα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Discussed macro-fin aid to 🇺🇦 for the current year & 2023 with President of the European Commission @vonderleyen. Noted the importance of continuing the grain initiative for world food security. Discussed increasing sanctions & opposing actions of Iran, which supports aggression