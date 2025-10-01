Άτυπη Σύνοδος ΕΕ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν στην Κοπεγχάγη τη δημιουργία ενός «drone wall» για την προστασία της ηπείρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, λίγες μόλις ημέρες μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Δανίας από άγνωστα drones που οδήγησαν στο κλείσιμο αεροδρομίων.

Σύμφωνα με το Reuters, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμεύσει στρατεύματα και συστήματα κατά των drones για να συνδράμουν στη φύλαξη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ την Τετάρτη, ενώ όλες οι πτήσεις drones πάνω από τη Δανία έχουν απαγορευτεί έως την Παρασκευή.

Πολλοί από τους ηγέτες κατηγόρησαν τη Ρωσία για κατάφωρες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, έπειτα από πρόσφατες εισβολές drones στην Πολωνία και πτήση μαχητικών πάνω από την Εσθονία.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να ενισχύσουμε την προετοιμασία μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο κατά την άφιξή του, εκφράζοντας στήριξη στην ιδέα ενός drone wall – ενός δικτύου αισθητήρων και όπλων για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Δανία απέφυγε να κατονομάσει ποιους θεωρεί υπεύθυνους για τα περιστατικά στον εναέριο χώρο της την περασμένη εβδομάδα, που προκάλεσαν αναταραχή στην αεροπορική κίνηση, ωστόσο η πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν υπαινίχθηκε ότι πίσω από αυτά βρίσκεται η Μόσχα.

«Αυτό είναι το μοτίβο που πρέπει να παρατηρήσουμε, και κατά την άποψή μου πρόκειται ουσιαστικά για έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, στον οποίο οφείλουμε να απαντήσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης την πρώτη ευκαιρία για τους ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ να συζητήσουν την πρόταση χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου δανείου προς την Ουκρανία.

Καθώς έφθαναν στη σύνοδο, ορισμένοι ηγέτες εξέφρασαν έντονη στήριξη στην ιδέα, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο καταδίκασε την πρόταση την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς την «καθαρή κλοπή».

Ρωσία: Δεν ευθυνόμαστε για τα drones πάνω από τη Δανία

Η Μόσχα αρνήθηκε την ευθύνη για τα drones που εντοπίστηκαν στη Δανία, αμφισβήτησε ότι τα μαχητικά της παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, ενώ δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να στείλει drones στην Πολωνία.

Ωστόσο, τα περιστατικά αυτά ώθησαν τους Ευρωπαίους ηγέτες να εντείνουν τις εκκλήσεις για ενίσχυση της άμυνας της ηπείρου και για μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από την ΕΕ να αναλάβει περισσότερη ευθύνη και στους δύο τομείς.

Τα drones που πέταξαν πάνω από τη Δανία «δείχνουν ότι χρειαζόμαστε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και συνεργασίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν στην Κοπεγχάγη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προτείνει τον περασμένο μήνα την ιδέα ενός τείχους drones, μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, αν και αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η εργασία πάνω στο σχέδιο είχε ξεκινήσει νωρίτερα.

«Αυτό που βλέπω συνολικά είναι ένα μοτίβο. Και αυτό το μοτίβο προέρχεται από τη Ρωσία», είπε την Τετάρτη.

«Η Ρωσία προσπαθεί να μας δοκιμάσει. Αλλά προσπαθεί επίσης να σπείρει διχασμό και ανησυχία στις κοινωνίες μας. Δεν θα το επιτρέψουμε», πρόσθεσε.

Παραβιάσεις που αποκάλυψαν κενά

Η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, δεν έχει ακόμη παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο για το drone wall, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το κόστος και την εφαρμογή του.

Ωστόσο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε χαιρέτισε την Τρίτη την ιδέα ως «έγκαιρη και αναγκαία».

Η εισβολή drones στην Πολωνία αποκάλυψε κενά στην ικανότητα της Ευρώπης να αμυνθεί απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές.

Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κινητοποίησαν μαχητικά, ελικόπτερα και αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, καταρρίπτοντας αρκετά drones.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, άσκησε κριτική στα ευρωπαϊκά σχέδια για drone wall, λέγοντας ότι «όπως έχει δείξει η ιστορία, η ανέγερση τειχών είναι πάντα κακή ιδέα».