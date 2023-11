Εικόνες από τούνελ της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, ελπίδες για συμφωνία για τους ομήρους (vid)

Η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ενέκρινε τα σχέδια για τη συνέχιση της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα και ενώ διακινούνται πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Όπως μετέδωσε το «Times of Israel» τα σχέδια εγκρίθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, μετά από σύσκεψη που είχε ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Χαλέβι, με τους επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης στη Μπερσεβά. Οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν για την ώρα στη βόρεια Γάζα αλλά αναμένεται να επιχειρήσουν και στο νότιο τμήμα του θύλακα στα επόμενα στάδια του πολέμου.

הרמטכ״ל קיים אמש הערכת מצב ואישר תוכניות בפיקוד הדרום להמשך הלחימה הקרקעית והתמרון ברצועת עזה. pic.twitter.com/Cm5EDSWJgS — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 19, 2023

Παράλληλα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα νέο οπτικό υλικό από τον εντοπισμό δικτύου τούνελ κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Τα βίντεο προέρχονται από δύο διαφορετικά ρομπότ του ισραηλινού στρατού που κατέβηκαν στο εσωτερικό τούνελ από την είσοδο που εντοπίστηκε την Πέμπτη στο συγκρότημα του Αλ Σίφα.

The following clips show the two devices being lowered into the Hamas tunnel, as well as the moment the entrance was discovered on Thursday. pic.twitter.com/nk1N23xAUC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 19, 2023

Έντονη φημολογία για την απελευθέρωση ομήρων

Η αμερικανική εφημερίδα «The Washington Post» μετέδωσε την Κυριακή, επικαλούμενη πηγές με γνώση της υπόθεσης, πως Αμερικανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση δεκάδων γυναικών και παιδιών που κρατούνται στη Γάζα σε αντάλλαγμα για πενθήμερη κατάπαυση του πυρός, που θα βοηθούσε να ενισχυθούν οι έκτακτες αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες της Γάζας.

Η εφημερίδα έγραψε πως υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, κάτι που αρνήθηκαν τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και Αμερικανοί αξιωματούχοι, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να δηλώνει πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Πάντως, την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ, Μίχαελ Χέρτσογκ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC πως «το Ισραήλ ελπίζει ότι ένας σημαντικός αριθμός ομήρων θα μπορούσε να απελευθερωθεί από τη Χαμάς τις επόμενες ημέρες».

Η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση απήγαγε περίπου 240 αμάχους και στρατιώτες στις 7 Οκτωβρίου κατά τη φονική επιδρομή στο ισραηλινό έδαφος και η οποία προκάλεσε την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, το οποίο προχώρησε στην πολιορκία και την εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο να καταστρέψει την τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Νοεμβρίου το Reuters είχε μεταδώσει ότι διαμεσολαβητές από το Κατάρ επιδιώκουν συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων σε αντάλλαγμα μιας τριήμερης κατάπαυσης του πυρός, επικαλούμενο αξιωματούχο που μετείχε στις διαπραγματεύσεις. Ο αξιωματούχος είχε αναφέρει πως οι γενικές γραμμές της συμφωνίας είχαν γίνει δεκτές και από τις δύο πλευρές και πως το Ισραήλ διαπραγματευόταν ακόμα κάποιες λεπτομέρειές της.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα πως τα βασικά εμπόδια για τη συμφωνία είναι πλέον «πολύ μικρά», με κυρίως «πρακτικά και λογιστικά» ζητήματα που πρέπει να ξεπεραστούν.

Οι ευαίσθητες συνομιλίες για τους ομήρους συμπίπτουν με την προετοιμασία του Ισραήλ να επεκτείνει την επίθεσή του κατά της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που σηματοδοτείται από την αύξηση των αεροπορικών επιδρομών σε στόχους που το Ισραήλ θεωρεί κρησφύγετα τρομοκρατών.

Ωστόσο, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, προειδοποίησαν την Κυριακή να μην ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα μέχρι οι σχεδιαστές τους να λάβουν υπόψη τους την ασφάλεια των Παλαιστίνιων αμάχων που διαφεύγουν.

צוות הקרב של חטיבת הצנחנים בשיתוף עם כוחות שריון, הנדסה וחיל האוויר נלחמים בשכונת שיח עג׳לין ושכונת רימאל ופועלים לאיתור והשמדת תשתיות ונכסים של ארגון הטרור חמאס. במסגרת הלחימה איתרו הלוחמים כ-35 פירי מנהרות, אמצעי לחימה רבים וחיסלו מחבלים >> pic.twitter.com/Vghgk5vB8a — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 19, 2023

Σφοδρές συγκρούσεις στη βόρεια Γάζα

Σφοδρές μάχες μαίνονται την Κυριακή στη βόρεια Γάζα, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν προς τη Τζαμπαλία, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος καταυλισμός προσφύγων στη Γάζα με σχεδόν 100.000 ανθρώπους.

Με μηνύματά του στα social media, στα αραβικά, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να μετακινηθούν προς τη νότια Γάζα για λόγους ασφαλείας και δημιούργησε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, σταματώντας την πολεμική δράση από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι.

🔴 To the residents of Jabaliya, al-Daraj, Tuffah and Shuja'iyya, the evacuation corridor will remain open until 16:00 for civilians through the Salah Al-Din route. The IDF urges the civilian’s immediate evacuation for their own safety.



🔴 There was a local tactical pause of… https://t.co/ocH0PnDfgy — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

Βομβιστές αυτοκτονίας της Χαμάς ανατινάζονται στο νοσοκομείο Ραντίσι

Τρεις βομβιστές αυτοκτονίας της Χαμάς ανατινάχθηκαν την Κυριακή στο παιδιατρικό νοσοκομείο Ραντίσι της Γάζας, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τρομοκρατική οργάνωση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τρεις οπλισμένοι άνδρες, φορώντας και γιλέκα αυτοκτονίας, τρέχουν προς την είσοδο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Ραντίσι, στη Γάζα.

התיעוד מאל-ג'זירה של פעילי חמאס שועטים לתוך בית החולים א-רנתיסי בצפון עזה https://t.co/6IPbj9jfdH pic.twitter.com/KxLCFhU31L — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) November 19, 2023

Ο άνδρας που τραβάει το βίντεο τους αποκαλεί «μαχητές μάρτυρες». Λίγα δευτερόλεπτα μετά διακρίνονται δύο λάμψεις και αμέσως μετά μία μεγάλη έκρηξη. Την ίδια στιγμή, ο «εικονολήπτης» ακούγεται να λέει: «Αλάχου Άκμπαρ».

Είναι η στιγμή που τρία μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με τον «εικονολήπτη», έχουν εντοπίσει Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι. Εισβάλουν με τα όπλα στο νοσοκομείο, πυροβολούν και ακολουθεί μία μεγάλη έκρηξη.

Γάζα: Για πρώτη φορά επιχειρούν μεικτά τάγματα των ισραηλινών δυνάμεων

Για πρώτη φορά, ένα από τα τάγματα έρευνας και διάσωσης της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου IDF, που αποτελείται από άνδρες και γυναίκες στρατιώτες, επιχειρεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με όσα έκαναν γνωστά οι IDF.

Πρόκειται για το 498ο Τάγμα Έρευνας και Διάσωσης "Shahar", με επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Yarden (το επίθετο του οποίου αποκρύπτεται για λόγους ασφαλείας). Εντάσσονται στις επίγειες δυνάμεις της 162ης Μεραρχίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης κατά της Χαμάς στη Γάζα. Oι IDF λένε ότι οι στρατιώτες έρευνας και διάσωσης επιχειρούσαν πρόσφατα στο στρατόπεδο Shati της πόλης της Γάζας με στρατεύματα της 460ης Ταξιαρχίας.

Οι στρατιώτες της μονάδας μεικτών ταγμάτων εκτελούν καθήκοντα «σύμφωνα με την πείρα τους», λέει ο Ισραηλινός Στρατός, συμπεριλαμβανομένων ερευνών για όπλα της Χαμάς.

For the first time, one of the IDF Home Front Command’s search and rescue battalions, made up of male and female combat soldiers, is operating in the Gaza Strip.



The soldiers of the mixed-gender unit have been carrying out tasks “according to their expertise,” the IDF says,… pic.twitter.com/cWQQht6uwq — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 19, 2023

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επιδρομής της Ταξιαρχίας Καταδρομών σε ένα ξενοδοχείο στη Γάζα, όπου είχαν κρυφτεί στελέχη της Χαμάς, οι στρατιώτες του 498ου Τάγματος διέσπασαν μια υπόγεια τοποθεσία και ανακάλυψαν μέσα όπλα και υλικό πληροφοριών της Χαμάς.

Στο Shati, οι στρατιώτες έρευνας και διάσωσης μάχονται μαζί με το 50ο τάγμα της Ταξιαρχίας Nahal. Ο Γιάρντεν, ο διοικητής του τάγματος, λέει ότι οι στρατιώτες βοήθησαν τα στρατεύματα του Ναχάλ παραβιάζοντας τα κτίρια για να επιτρέψουν την ταχύτερη πρόοδο στο στρατόπεδο.