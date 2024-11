Επεισόδια μεταξύ Γάλλων και Ισραηλινών φιλάθλων στο «Stade de France» (vid)

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Stade de France, πριν την έναρξη του αγώνα της Γαλλίας με το Ισραήλ, μεταξύ των οπαδών των δύο εθνικών ομάδων.

Μπορεί το στάδιο να μην έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο για την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ισραήλ, με πολλές θέσεις της εξέδρας να είναι άδειες, ωστόσο το κλίμα ήταν από την αρχή τεταμένο.

Footage from inside the Stade de France show a fight, reportedly involving around 50 individuals, according to RMC Sport, between France fans and individuals brandishing an Israeli flag. pic.twitter.com/7CPE0jJKT6