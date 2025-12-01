Επανεμφάνιση Μαδούρο, μετά από ημέρες απουσίας: Η επικοινωνία με τον Τραμπ και το τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, που κατηγορεί τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην Καραϊβική θάλασσα με σκοπό στην πραγματικότητα να τον ανατρέψει.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος του, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη με τον σοσιαλιστή ομόλογό του, που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Miami Herald, το μήνυμα Τραμπ στον Μαδούρο ήταν: «Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου, αλλά πρέπει να φύγεις από τη χώρα τώρα.»

Η Ουάσιγκτον εμφανίστηκε να απαίτησε από τον Μαδούρο και τους συνεργάτες του να εγκαταλείψουν αμέσως τη Βενεζουέλα, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ενώ από το Καράκας πρότειναν να παραδώσουν τον πολιτικό έλεγχο στην αντιπολίτευση, διατηρώντας όμως τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, το μήνυμα των ΗΠΑ προς τον Μαδούρο ήταν σαφές: θα του εγγυηθούν ασφαλή διέλευση για τον ίδιο, τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες και τον γιο του μόνο αν συμφωνήσει να παραιτηθεί αμέσως.

Άλλη πηγή είπε ότι τηλεφώνημα που θεωρήθηκε ως μια τελευταία προσπάθεια αποφυγής άμεσης σύγκρουσης, δεν είχε αποτέλεσμα για τρεις λόγους:

Πρώτον, ο Μαδούρο ζήτησε παγκόσμια αμνηστία για όλα τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει αυτός και η ομάδα του, και αυτό απορρίφθηκε.

Δεύτερον, ζήτησαν να διατηρήσουν τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων όπως συνέβη στη Νικαράγουα το 1991 με τη Βιολέτα Σαμόρο. Σε αντάλλαγμα, θα επέτρεπαν ελεύθερες εκλογές

Η Ουάσιγκτον επέμενε να παραιτηθεί αμέσως ο Μαδούρο, αλλά το Καράκας αρνήθηκε.

Η αποκάλυψη του τηλεφωνήματος έρχεται καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να χρησιμοποιεί πολεμική ρητορική σχετικά με τη Βενεζουέλα, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει το ενδεχόμενο διπλωματίας.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, ο Τραμπ είπε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται «κλειστός στο σύνολό του», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση στο Καράκας, καθώς η κυβέρνησή του αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση Μαδούρο, σύμφωνα με το Reuters.

Όταν ρωτήθηκε εάν τα σχόλιά του για τον εναέριο χώρο σήμαιναν ότι επίκεινται επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας, ο Τραμπ είπε: «Μην το ερμηνεύετε έτσι».

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει επιλογές σχετικές με τη Βενεζουέλα για να αντιμετωπίσει αυτό που παρουσιάζει ως ρόλο του Μαδούρο στον εφοδιασμό παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Το Reuters έχει αναφέρει ότι οι επιλογές που εξετάζουν οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν μια προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο και ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος για μια νέα φάση επιχειρήσεων μετά από μια μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική και σχεδόν τρεις μήνες επιθέσεων σε ύποπτα σκάφη με ναρκωτικά στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει εάν ο αμερικανικός στρατός είχε πραγματοποιήσει μια δεύτερη επίθεση στην Καραϊβική που σκότωσε επιζώντες κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης τον Σεπτέμβριο, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε να έχει γίνει μια τέτοια επίθεση.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις είναι νόμιμες αλλά προορίζονται να είναι «θανατηφόρες».

Ο Τραμπ είπε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «πολύ σύντομα» χερσαίες επιχειρήσεις για να σταματήσουν ύποπτους διακινητές ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο και ανώτερα μέλη της κυβέρνησής του δεν έχουν σχολιάσει το τηλεφώνημα. Όταν ρωτήθηκε σχετικά την Κυριακή, ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, είπε ότι το τηλεφώνημα δεν ήταν το θέμα της συνέντευξης Τύπου, όπου ανακοίνωσε μια κοινοβουλευτική έρευνα για τις επιθέσεις αμερικανικών σκαφών στην Καραϊβική.

Επανεμφάνιση Μαδούρο, μετά από ημέρες απουσίας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έκανε την Κυριακή την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έπειτα από αρκετές ημέρες απουσίας, τερματίζοντας τις έντονες φήμες που κυκλοφορούσαν στη χώρα ότι είχε διαφύγει εν μέσω της αυξανόμενης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο, που συνήθως εμφανίζεται στην κρατική τηλεόραση αρκετές φορές την εβδομάδα, δεν είχε θεαθεί από την Τετάρτη, όταν ανάρτησε βίντεο στο Telegram οδηγώντας στους δρόμους του Καράκας. Η παρατεταμένη απουσία του είχε προκαλέσει κύμα ανησυχίας και εικασιών για την τύχη του.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συμμετείχε σε ετήσια εκδήλωση βράβευσης ειδικού καφέ στα ανατολικά του Καράκας, εμφανιζόμενος μπροστά σε κοινό και τιμώντας παραγωγούς για τα προϊόντα τους. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν διαδικτυακά, ο Μαδούρο δοκίμαζε διαφορετικές ποικιλίες καφέ και απηύθυνε σύντομες δηλώσεις — χωρίς όμως να αναφερθεί άμεσα στην τρέχουσα κρίση.

Κλείνοντας την εκδήλωση, διακήρυξε πως η Βενεζουέλα είναι «ανίκητη, απρόσβλητη, ανυπέρβλητη», σχόλιο που θεωρήθηκε έμμεση αναφορά στην ένταση με τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και περίπου 15.000 στρατιώτες στην περιοχή, στο πλαίσιο –όπως ισχυρίζεται– επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας, ωστόσο, θεωρεί την ανάπτυξη αυτή ως προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης Μαδούρο.

Βοήθεια του ΟΠΕΚ

Η Βενεζουέλα έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον ΟΠΕΚ να βοηθήσει «να σταματήσει αυτή η (αμερικανική) επίθεση», που βρίσκεται «σε προετοιμασία με ολοένα περισσότερη δύναμη και απειλεί σοβαρά τις ισορροπίες την διεθνούς αγοράς ενέργειας», με επιστολή που ανέγνωσε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, που είναι επίσης υπουργός Πετρελαίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που διεξήχθη ψηφιακή με τους ομολόγους της των χωρών μελών του οργανισμού πετρελαιοεξαγωγικών κρατών.

Η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με τη χρήση στρατιωτικής βίας», ανέφερε η επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο Μαδούρο.