Ιράν: Επαναφορά του Ίντερνετ μετά το μπλακ άουτ δύο εβδομάδων ζητά ο γιος του Πεζεσκιάν

Την άμεση επαναφορά του διαδικτύου στο Ιράν, ζήτησε ο Γιουσέφ Πέζεσκιαν, γιος και σύμβουλος του προέδρου Μασούντ, έπειτα από το καθολικό μπλακ άουτ δύο εβδομάδων στο ίντερνετ, εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών απωλειών και έντονων επικρίσεων ακόμη και από πρόσωπα του καθεστώτος.

Σε δημόσια παρέμβασή του μέσω του καναλιού του στο Telegram, ο Γιουσέφ Πέζεσκιαν κάλεσε τις αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη απομόνωση της χώρας εντείνει την κοινωνική δυσαρέσκεια και υπονομεύει τη σταθερότητα, σύμφωνα με την Guardian.

«Η διατήρηση του αποκλεισμού του ίντερνετ θα προκαλέσει δυσαρέσκεια και θα διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στον λαό και την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η διακοπή της συνδεσιμότητας εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους αποσταθεροποίησης από ό,τι η ελεγχόμενη πρόσβαση. Όπως σημείωσε, οι περιορισμοί δεν αποτρέπουν την κοινωνική έκρηξη, αλλά απλώς τη μεταθέτουν χρονικά.

Σημειώνεται ότι οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στη σχεδόν καθολική διακοπή του ίντερνετ στις 8 Ιανουαρίου, μετά τη διακίνηση βίντεο που έδειχναν μαζικές διαδηλώσεις σε αστικά κέντρα, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις. Επισήμως, το μπλακάουτ κρίθηκε αναγκαίο για να αποτραπεί η διάδοση οπτικού υλικού από τις διαμαρτυρίες. \

Έκτοτε, μόνο περιορισμένος αριθμός κυβερνητικά εγκεκριμένων ιστοσελίδων παραμένει προσβάσιμος, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τη λειτουργία της οικονομίας.

Τρία με τέσσερα εκατ. δολάρια το οικονομικό κόστος της διακοπής

Σύμφωνα με τον υπουργό Τηλεπικοινωνιών, Εχσάν Τσιτσάζ, το οικονομικό κόστος της διακοπής ανέρχεται σε 4 έως 6 τρισεκατομμύρια ριάλ ημερησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3 έως 4 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανεβάζει την ημερήσια ζημιά σε περισσότερα από 37 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια ώρα, η κριτική εντός του πολιτικού και θρησκευτικού κατεστημένου εντείνεται. Ο μεταρρυθμιστής πολιτικός Γκολαμχοσεΐν Καρμπάσχι δήλωσε στην Guardian ότι «η κυβέρνηση στο Ιράν χάνει το αρχικό της νόημα», προσθέτοντας πως «σε κανέναν τομέα δεν μπορεί να ειπωθεί ότι το κράτος είναι ενεργό, παρόν και επιλύει προβλήματα».

Από την πλευρά του, ο σουνίτης κληρικός Μολαβί Αμπντολχαμίντ χαρακτήρισε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, την κυβερνητική απάντηση στις διαδηλώσεις «οργανωμένη σφαγή».

Ιράν: Σχεδόν 6.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις

Μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 6.000 ανθρώπων και ερευνά χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, μετά το κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας που συγκλόνισε το Ιράν στις αρχές του μηνός προτού κατασταλεί μέσα στο αίμα.

Σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί.

Η ΜΚΟ προσθέτει πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους χιλιάδες θανάτους που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Είναι εκείνη την ημέρα που οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από εμπόρους κατά της οικονομικής καχεξίας, πήραν τεράστια έκταση, θέτοντας στην Ισλαμική Δημοκρατία τη μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδρυσή της το 1979.

Το HRANA ανακοίνωσε εξάλλου ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» -- μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.

Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International, που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.