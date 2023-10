ΕΟΚΕ: Συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών από υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην Ε.Ε

Τη συμμετοχή, από το 2024, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών από χώρες υποψήφιες για ένταξη στην Ε.Ε. στο συμβουλευτικό έργο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), ανακοίνωσε ο πρόεδρός της, Όλιβερ Ρέπκε κατά την έναρξη των εργασιών του 9ου Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΟΚΕ - γέφυρα μεταξύ των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών της Ε.Ε., που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της ενσωμάτωσης και των ευρωπαϊκών αξιών στην Ε.Ε. - ενέκρινε την πρόταση που κατέθεσε ο ίδιος όταν ανέλαβε πριν από έξι μήνες την προεδρία. Έτσι από το 2024 αρχίζει η υλοποίηση του πρότζεκτ με τον ορισμό μελών από «χώρες της διεύρυνσης της Ε.Ε.» στα όργανά της.

