Έντονη ενόχληση της Κίνας προς την Ιαπωνία μετά από σχόλια της Τακαΐτσι για την Ταϊβάν

Η Κίνα υπέβαλε σοβαρές διαμαρτυρίες και διαμαρτυρίες στην Ιαπωνία για τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιαπωνικής Πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν.

Η Τακαΐτσι δήλωσε την Παρασκευή στους Ιάπωνες βουλευτές ότι μια κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να αποτελέσει «απειλή για την επιβίωση» της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Η προσπάθεια των ιαπωνικών αξιωματούχων να «εμπλακούν στις υποθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών του Στρέιτ» θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας, δήλωσε ο Λιν κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου, προτρέποντας την Ιαπωνία να σταματήσει τις προκλήσεις.