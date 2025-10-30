Εντολή Τραμπ για επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών: Πώς διαμορφώνονται τα πυρηνικά οπλοστάσια των υπερδυνάμεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε το αμερικανικό στρατό την Πέμπτη να ξαναρχίσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων έπειτα από μία παύση 33 ετών, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση στο Truth Social ενώ βρισκόταν στο ελικόπτερο Marine One, καθ' οδόν για τη συνάντηση με τον Σι για εμπορικές διαπραγματεύσεις στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να δοκιμάσει το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ σε «ίση βάση» με άλλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Λόγω των δοκιμαστικών προγραμμάτων άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ίση βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ.

«Η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με μεγάλη διαφορά, αλλά θα ισοφαρίσουν μέσα σε 5 χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ φάνηκε να στέλνει ένα μήνυμα τόσο στον Σι, ο οποίος έχει υπερδιπλασιάσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας τα τελευταία πέντε χρόνια, όσο και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει δοκιμάσει δύο νέα πυρηνικά όπλα τις τελευταίες ημέρες.

Η Ρωσία – η οποία δοκίμασε ένα νέο πυρηνικό πύραυλο Κρουζ στις 21 Οκτωβρίου, πραγματοποίησε ασκήσεις πυρηνικής ετοιμότητας στις 22 Οκτωβρίου και δοκίμασε μια νέα αυτόνομη πυρηνική τορπίλη στις 28 Οκτωβρίου – δήλωσε ότι ελπίζει ο Τραμπ να έχει ενημερωθεί σωστά ότι η Μόσχα δεν έχει δοκιμάσει η ίδια πυρηνικό όπλο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στη δήλωσή του ότι άλλες χώρες δοκιμάζουν πυρηνικά όπλα. Μέχρι τώρα, δεν γνωρίζαμε ότι κάποιος πραγματοποιούσε δοκιμές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αν κάποια χώρα δοκιμάσει πυρηνικό όπλο, τότε και η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.

Καμία πυρηνική δύναμη - εκτός από τη Βόρεια Κορέα το 2017 - δεν έχει πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές με εκρηκτικά σε διάστημα άνω των 25 ετών. Η μετασοβιετική Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ δοκιμές. Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε την τελευταία δοκιμή το 1990, οι ΗΠΑ το 1992 και η Κίνα το 1996.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε τις ΗΠΑ να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές και να διατηρήσουν την παγκόσμια στρατηγική ισορροπία και σταθερότητα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν σε πυρηνικές δοκιμές, οι οποίες θα διεξάγονταν από την Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας, ή σε δοκιμές πτήσης πυραύλων με πυρηνική ικανότητα.

«Οι τοποθεσίες των πυρηνικών δοκιμών θα καθοριστούν αργότερα»

Αργότερα, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δοκιμές ήταν απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ανταγωνιστικές έναντι των πυρηνικών δυνάμεων.

«Με άλλους να πραγματοποιούν δοκιμές, νομίζω ότι είναι σωστό να το κάνουμε και εμείς», δήλωσε ο Τραμπ στο Air Force One, προσθέτοντας ότι οι τοποθεσίες των πυρηνικών δοκιμών θα καθοριστούν αργότερα.

Ερωτηθείς αν ο κόσμος εισέρχεται σε μια πιο επικίνδυνη φάση όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ απέρριψε την απειλή, λέγοντας ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ είναι «καλά ασφαλισμένα», πριν προσθέσει ότι θα χαιρέτιζε την αποπυρηνικοποίηση.

«Θα ήθελα να δω μια αποπυρηνικοποίηση, επειδή έχουμε τόσα πολλά και η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη και η Κίνα θα μας φτάσει σε τέσσερα ή πέντε χρόνια», είπε.

«Στην πραγματικότητα, συζητάμε με τη Ρωσία για αυτό και η Κίνα θα προστεθεί σε αυτό αν κάνουμε κάτι», πρόσθεσε.

Η Κίνα διπλασίασε το πυρηνικό της οπλοστάσιο τα τελευταία πέντε χρόνια

Κατά τα λοιπά, η απόφαση του Τραμπ ακολουθεί την ταχεία επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας τα τελευταία χρόνια και ήρθε αμέσως μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας για τις, όπως τις χαρακτήρισε, επιτυχημένες δοκιμές πυρηνικών πυραύλων Κρουζ και πυρηνικών τορπιλών.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις κινήσεις της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν θα έπρεπε να εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους».

Η Κίνα έχει υπερδιπλασιάσει το μέγεθος του οπλοστασίου της σε περίπου 600 πυρηνικά όπλα το 2025 από 300 όπλα το 2020, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Κέντρο, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Κίνα θα διαθέτει περισσότερα από 1.000 πυρηνικά όπλα έως το 2030.

Η Arms Control Association με έδρα την Ουάσιγκτον αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν απόθεμα 5.225 πυρηνικών κεφαλών και η Ρωσία 5.580.

Ο Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία μια πυρηνική υπερ-τορπίλη Poseidon, η οποία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, είναι ικανή να καταστρέψει παράκτιες περιοχές προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό.

Το Poseidon και το Burevestnik είναι πυρηνικά και πυρηνικής ισχύος, αλλά οι ρωσικές δοκιμές δεν περιελάμβαναν πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συζητήσει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με τον Πούτιν και ότι ήθελε να συμμετάσχει και η Κίνα. Το Πεκίνο απάντησε ότι ήταν «παράλογο και μη ρεαλιστικό» να ζητηθεί από τη χώρα να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τις δύο χώρες, δεδομένου ότι το οπλοστάσιό της ήταν πολύ μικρότερο.