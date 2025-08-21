Reuter, Jerusalem Post

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να ασκεί ασφυκτική πίεση στην Πόλη της Γάζας με εντατικούς νυκτερινούς βομβαρδισμούς, ενώ απόψε έχει προγραμματιστεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους υπουργούς του για την έγκριση των σχεδίων κατάληψης της μεγαλύτερης πόλης του θύλακα, όπως αναφέρει το Reuters

Χθες, το Ισραήλ κάλεσε έως και 60.000 εφέδρους, στέλνοντας μήνυμα ότι προχωρά το σχέδιο. Ωστόσο, ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η πλειονότητα των εφέδρων δεν θα συμμετάσχει στις μάχες και ότι η στρατηγική για την κατάληψη της πόλης δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Η διαδικασία επιστράτευσης αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, δίνοντας περιθώριο στους διαμεσολαβητές να προωθήσουν νέα πρόταση προσωρινής εκεχειρίας, την οποία η Χαμάς έχει ήδη αποδεχθεί, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει επισήμως.

Η πρόταση προβλέπει 60ήμερη ανακωχή, την απελευθέρωση 10 ζώντων ομήρων της Χαμάς και την παράδοση 18 σορών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 200 Παλαιστινίων κρατουμένων που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές στις ισραηλινές φυλακές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι οι 50 εναπομείναντες όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν ταυτόχρονα, ενώ εκτιμάται πως περίπου 20 από αυτούς είναι ακόμη ζωντανοί.

Το σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας εγκρίθηκε αυτόν τον μήνα από το συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου. Η σημερινή σύσκεψη του πρωθυπουργού στοχεύει στην επικύρωση των επιχειρησιακών σχεδίων, με πρόθεση να ξεκινήσει η επιχείρηση το ταχύτερο δυνατόν, συνοδευόμενη από προειδοποιήσεις στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τηλεφωνικά διεθνείς και ιατρικές οργανώσεις να ενημερώσουν τους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη προς τον νότο.

Jerusalem Post: Τα σχέδια κατάληψης της Γάζας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι «εκτιμά ιδιαίτερα» την κινητοποίηση των εφέδρων και των τακτικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι «οι δύο αυτοί στόχοι - η ήττα της Χαμάς και η εξασφάλιση της απελευθέρωσης όλων των ομήρων μας - προχωρούν παράλληλα», σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα, επικαλούμενη πολιτική πηγή, ο Νετανιάχου εντυπωσιάστηκε από τα σχέδια που του παρουσιάστηκαν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τα «αξιόπιστα».

Επίσης, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μαζί με ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας, παρουσίασαν τις τελευταίες ώρες σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας στον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ και στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Ζαμίρ μίλησε στις μονάδες της Ταξιαρχίας Κφιρ και του Τεθωρακισμένου Σώματος στο Χαν Γιουνίς, ενημερώνοντας για την επερχόμενη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

«Προχωράμε με τις προσπάθειες για την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Ακόμα και τώρα, δυνάμεις μας επιχειρούν ήδη στα περίχωρα της πόλης, ενώ πρόσθετες ενισχύσεις θα ενταχθούν αργότερα», δήλωσε ο Ζαμίρ.

«Οι αποστολές μας παραμένουν η απελευθέρωση των ομήρων και η ήττα της Χαμάς. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τις επιτύχουμε. Η επίτευξη αυτών των στόχων είναι απαραίτητη για το μέλλον μας και τις αξίες μας ως κοινωνία», τόνισε ο Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο σημείο όπου οι τρομοκράτες της Χαμάς είχαν στήσει ενέδρα σε στρατιώτες την Τετάρτη, και ο Ζαμίρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τους στρατιώτες που κατάφεραν να εξουδετερώσουν τους περισσότερους από τους επιτιθέμενους.

Παράλληλα, έδωσε εντολή στους διοικητές να συνεχίσουν τη διερεύνηση του περιστατικού και να αντλήσουν διδάγματα από αυτό.

«Καταφέραμε ένα σοβαρό πλήγμα στη Χαμάς. Από τον τρομοκρατικό στρατό που βιώσαμε στις 7 Οκτωβρίου, έχει μετατραπεί σε αντάρτικη οργάνωση. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χαμάς παντού και να την καταδιώκουμε όσο χρειαστεί και όπου χρειαστεί», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.