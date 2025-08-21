Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα καταλάβει τη Γάζα ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία με τη Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξη στην αυστραλιανή τηλεόραση ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει στην κατάκτηση ολόκληρης της Γάζας, ανεξάρτητα από το αν η Χαμάς αποδεχτεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων

«Θα το κάνουμε ούτως ή άλλως. Δεν υπήρχε ποτέ αμφιβολία ότι δεν θα αφήσουμε τη Χαμάς εκεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος «θα μπορούσε να τελειώσει σήμερα» αν η τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωνε τους υπόλοιπους 50 ομήρους, τουλάχιστον 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί.

Στη συνέντευξη, που μεταδόθηκε στις 21 Αυγούστου, ο Νετανιάχου κατήγγειλε την Καμπέρα και χώρες της Δύσης για «κατευναστική στάση» απέναντι σε τρομοκρατικές ομάδες, επιτιθέμενος στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, τον οποίο χαρακτήρισε «αδύναμο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Χαμάς, η οποία δολοφόνησε και βίασε αθώους πολίτες, δεν θα έπρεπε να επαινείται από πολιτικούς. «Όταν αυτοί οι άνθρωποι συγχαίρουν τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ βρίσκεται «στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης αυτού του πολέμου», υπενθυμίζοντας ότι η κατάληψη της Ράφα στη νότια Γάζα πέρυσι δεν τερμάτισε τις συγκρούσεις όπως αναμενόταν, παρά την εισβολή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων τον Μάιο του 2024.

Ο πρωθυπουργός παρομοίασε την πόλη της Γάζας με το Βερολίνο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η κατάκτηση της τελευταίας εστίας της Χαμάς είναι αναγκαία για να τερματιστεί η τρομοκρατία στην περιοχή.

Παράλληλα, επαίνεσε τις αυξανόμενες αντι-Χαμάς τάσεις μεταξύ των κατοίκων και δήλωσε ότι ο στόχος του Ισραήλ δεν είναι απλά η κατάληψη της Γάζας, αλλά η απελευθέρωση της περιοχής και του Ισραήλ από την τυραννία της οργάνωσης, με στόχο ένα διαφορετικό μέλλον για όλους.

Αυτό το σχέδιο σηματοδοτεί την κλιμάκωση της στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή.

Πηγή: Times of Israel