Υψηλοί ήταν οι τόνοι στη συνάντηση της αμερικανικής με την ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη την Πέμπτη, με βασικό αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, που συμμετείχε στις συνομιλίες, ύψωσε τη φωνή του στον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αραγτσί άρχισε να φωνάζει στον Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ιρανό διπλωμάτη να ισχυρίζεται ότι η χώρα του έχει «αναφαίρετο δικαίωμα» στον εμπλουτισμό ουρανίου και να προκαλεί τον Γουίτκοφ να απαντήσει ότι οι ΗΠΑ έχουν «αναφαίρετο δικαίωμα» να σταματήσουν το Ιράν.

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω» φέρεται να είπε ο Γουίτκοφ στον Αραγτσί, με την ίδια πηγή να επισημαίνει πως τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας ενημέρωσαν στη συνέχεια τον Τραμπ, ο οποίος δεν έκρυψε την «αμηχανία» του γι' αυτή την εξέλιξη.

