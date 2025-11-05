Daily Mirror: Ένοπλος εισέβαλε σε αμαξοστοιχία τρένου της Βρετανίας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βρετανία, όταν άγνωστος άνδρας, οπλισμένος σύμφωνα με μαρτυρίες, εισέβαλε σε βαγόνι τρένου εν κινήσει, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες και άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει το Ίλφορντ με το Ρόμφορντ, στα ανατολικά του Λονδίνου, με τη Daily Mirror να μεταδίδει ότι ο άνδρας κατάφερε να μπει παράνομα στον συρμό, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς.

Η Βρετανική Αστυνομία Σιδηροδρόμων ενημερώθηκε άμεσα και έστειλε στο σημείο ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποίησαν έφοδο στο βαγόνι όπου εντοπίστηκε ο ύποπτος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τα κίνητρά του, ούτε έχει επιβεβαιωθεί αν πράγματι έφερε πυροβόλο όπλο. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ το τρένο ακινητοποιήθηκε για έρευνα.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι, εξαιτίας του περιστατικού, έχουν προκληθεί σημαντικές καθυστερήσεις και διακοπές στα δρομολόγια της περιοχής. Οι Αρχές παραμένουν στο σημείο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.