Eni και TotalEnergies αποσύρουν προσωπικό από το Ιράκ λόγω των ιρανικών επιθέσεων
AP Photo/Nabil al-Jurani
AP Photo/Nabil al-Jurani

Eni και TotalEnergies αποσύρουν προσωπικό από το Ιράκ λόγω των ιρανικών επιθέσεων

06/03/2026 • 15:00
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
06/03/2026 • 15:00
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Δύο «κολοσσοί» της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, η ιταλική Eni και η γαλλική TotalEnergies ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως απομακρύνουν προσωπικό από την περιφέρεια της Βασόρα στο Ιράκ, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ιρανικών βομβαρδισμών που επηρεάζουν το Ιράκ.

Η TotalEnergies ανακοίνωσε πως αποσύρει προσωπικό από projects στην περιοχή.

Η Eni αρχίζει την εκκένωση όλου του ξένου προσωπικού από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ζουμπαΐρ. Η απόφαση δεν θα επηρεάσει τις παραγωγικές δραστηριότητες, ανέφερε η ιταλική εταιρεία. 

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΡΑΚ
ΙΡΑΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα