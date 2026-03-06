Eni και TotalEnergies αποσύρουν προσωπικό από το Ιράκ λόγω των ιρανικών επιθέσεων

Δύο «κολοσσοί» της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, η ιταλική Eni και η γαλλική TotalEnergies ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως απομακρύνουν προσωπικό από την περιφέρεια της Βασόρα στο Ιράκ, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ιρανικών βομβαρδισμών που επηρεάζουν το Ιράκ.

Η TotalEnergies ανακοίνωσε πως αποσύρει προσωπικό από projects στην περιοχή.

Η Eni αρχίζει την εκκένωση όλου του ξένου προσωπικού από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ζουμπαΐρ. Η απόφαση δεν θα επηρεάσει τις παραγωγικές δραστηριότητες, ανέφερε η ιταλική εταιρεία.

