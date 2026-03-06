Μέλη των ναυτικών δυνάμεων του Κατάρ βρίσκονταν στα κτίρια που στοχοθέτησε το Ιράν στο Μπαχρέιν

Το Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι μέλη των ναυτικών δυνάμεών του βρίσκονταν στα κτίρια που στοχοθετήθηκαν από το Ιράν στη διάρκεια της νύχτας στο Μπαχρέιν, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς.

«Το Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την ιρανική επίθεση που είχε στόχο διάφορα τμήματα του βασιλείου του Μπαχρέιν, που στεγάζουν μέλη των ναυτικών δυνάμεων του Κατάρ, που συμμετέχουν στο κοινό Κέντρο θαλάσσιων επιχειρήσεων της κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Συμβουλίου συνεργασίας του Κόλπου», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

«Τα μέλη των ναυτικών δυνάμεων του Κατάρ που βρίσκονταν στα κτίρια που στοχοθετήθηκαν είναι σώα και αβλαβή και δεν έχουν τραυματιστεί», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, το Μπαχρέιν είχε πει πως το Ιράν έπληξε ένα ξενοδοχείο και δύο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα Μανάμα, χωρίς να προκαλέσει θύματα, διορθώνοντας προηγούμενη ενημέρωση σύμφωνα με την οποία δύο ξενοδοχεία και μία πολυκατοικία είχαν πληγεί.

«Η ιρανική επίθεση» προκάλεσε πυρκαγιά σε μία από τις πολυκατοικίες, που τέθηκε υπό έλεγχο, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την επομένη πλήγματος με πύραυλο, που αποδόθηκε στο Ιράν, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κρατικό διυλιστήριο του Μπαχρέιν, καθώς η Τεχεράνη συνέχισε τις επιθέσεις της σε όλο τον Κόλπο.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Κόλπο, εκ των οποίων επτά άμαχοι, από την έναρξη των ιρανικών πληγμάτων το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν πως έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, οι τέσσερις από τους οποίους στο Κουβέιτ.