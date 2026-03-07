Ένας νεκρός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι
AP Photo
AP Photo

Ένας νεκρός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι

07/03/2026 • 21:08
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
07/03/2026 • 21:08
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ένας οδηγός στο Ντουμπάι, στην περιοχή Αλ Μπάσρα, έχασε τη ζωή του από θραύσματα ιρανικού πυραύλου που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Ο οδηγός είναι ασιατικής καταγωγής και την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι Αρχές του Ντουμπάι.

Η επίθεση στον ουρανοξύστη όπου στεγάζονται κατοικίες και βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της μαρίνας του Ντουμπάι, προκάλεσε πυκνό καπνό ορατό από τις γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ