Ένας νεκρός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι

Ένας οδηγός στο Ντουμπάι, στην περιοχή Αλ Μπάσρα, έχασε τη ζωή του από θραύσματα ιρανικού πυραύλου που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.
Ο οδηγός είναι ασιατικής καταγωγής και την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι Αρχές του Ντουμπάι.
BREAKING:— Arsalan khan (@Arsalan_khan18) March 7, 2026
🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM
Η επίθεση στον ουρανοξύστη όπου στεγάζονται κατοικίες και βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της μαρίνας του Ντουμπάι, προκάλεσε πυκνό καπνό ορατό από τις γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.