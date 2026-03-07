Ένας νεκρός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι

Ένας οδηγός στο Ντουμπάι, στην περιοχή Αλ Μπάσρα, έχασε τη ζωή του από θραύσματα ιρανικού πυραύλου που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Ο οδηγός είναι ασιατικής καταγωγής και την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι Αρχές του Ντουμπάι.

BREAKING:



🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM — Arsalan khan (@Arsalan_khan18) March 7, 2026

Η επίθεση στον ουρανοξύστη όπου στεγάζονται κατοικίες και βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της μαρίνας του Ντουμπάι, προκάλεσε πυκνό καπνό ορατό από τις γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.