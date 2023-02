Ένας χρόνος πολέμου φέρνει το Πεκίνο πιο κοντά στη Μόσχα

Ο ανώτερος διπλωμάτης της Κίνας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία, παραμονές της επετείου του πολέμου στην Ουκρανία. Από κοινού με Ρώσους αξιωματούχους, στέλνει το μήνυμα ότι η σινορωσική ενότητα είναι ακλόνητη.

Την Τρίτη, ο ανώτερος διπλωμάτης της Κίνας και ο επικεφαλής ασφαλείας της Ρωσίας συναντήθηκαν στη Μόσχα. Το επίσημο κείμενο μετά τη συνάντηση, αναφέρει ότι στόχος του διαλόγου είναι οι δύο χώρες να προωθήσουν την «ειρήνη και τη σταθερότητα».

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το ότι το κοινό «μήνυμα της ειρήνης» που ισχυρίζονται ότι στέλνουν Μόσχα και Ρωσία έρχεται σχεδόν ένα χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Γουάνγκ Γι και ο Νικολάι Πατρούσεφ ανακοίνωσαν ότι «αντιτίθενται στην επανεισαγωγή ψυχροπολεμικής νοοτροπίας», ωστόσο, το Πεκίνο έχει κατηγορηθεί ότι ήδη στέλνει τεχνολογία για να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία επιβάλλοντας νέες κυρώσεις για να σταματήσει τον πόλεμο, κόβοντας τις ροές χρηματοδότησής του.

Στις κυρώσεις της Δύσης, Κίνα και Ρωσία απαντούν «αντιτίθενται σε κάθε μορφή μονομερούς εκφοβισμού».

Ο Γουάνγκ Γι συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γουάνγκ δήλωσε ότι προσβλέπει στην επίτευξη νέων συμφωνιών κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα.

«Είμαι έτοιμος να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας, αγαπητέ μου φίλε, για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προσβλέπω στην επίτευξη νέων συμφωνιών», δήλωσε ο Γουάνγκ απευθυνόμενος στον Λαβρός.

Δήλωσε ότι θα εργαστεί για την «ενίσχυση και εμβάθυνση» των διμερών σχέσεων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν σε μια σχέση «χωρίς όρια», προκαλώντας ανησυχία στις δυτικές χώρες.

Ο Σι έχει σταθεί στο πλευρό του Πούτιν από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, αντιστεκόμενος στις πιέσεις της Δύσης να απομονώσει τη Μόσχα.

Επιπλέον, υπάρχουν εικασίες στο Πεκίνο για σχέδια σχετικά με επίσκεψη του ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Ρωσία τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, το κινεζο-ρωσικό εμπόριο έχει εκτοξευθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία και η Ρωσία έχει πουλήσει σε ασιατικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου.

Οι συνολικές εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με τη Ρωσία έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των 190 δισ. δολαρίων το 2022 - μια αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι ρωσικές εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 13% σε 76 δισ. δολ. και οι εξαγωγές της προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 43% σε 114 δισ. δολ.

Σχεδόν τα μισά από τα ετήσια έσοδα της ρωσικής κυβέρνησης προέρχονται από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ενώ οι πωλήσεις της προς τις χώρες της ΕΕ έχουν μειωθεί κατακόρυφα το τελευταίο έτος, λόγω των κυρώσεων.

