Ένας Αμερικανός και δύο Ρώσοι αστροναύτες επέστρεψαν στη Γη έπειτα από ρεκόρ παραμονής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ένας αστροναύτης της NASA και δύο κοσμοναύτες προσγειώθηκαν σήμερα χωρίς προβλήματα στη Γη έπειτα από ρεκόρ διαμονής ενός και πλέον έτους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία Roscosmos.

«Σήμερα στις 14:17 ώρα Μόσχας [και ώρα Ελλάδας] η κάψουλα του σκάφους Σογιούζ MS-23 (...) με τους κοσμοναύτες της Roscosmos Σεργκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πετέλιν και τον αστροναύτη της NASA Φρανσίσκο Ρούμπιο, που πέρασαν έναν χρόνο στον ISS, προσγειώθηκε στην περιοχή της πόλης Τζεζκαζγκάν στο Καζακστάν», ανέφερε η Roscosmos.

«Ο Σεργκέι Προκόπιεφ και ο Ντμίτρι Πετέλιν πέρασαν στο διάστημα 370 ημέρες, 21 ώρες και 22 λεπτά, δηλ. την πιο μακρά πτήση στο πλαίσιο του προγράμματος του ISS», υπογράμμισε σε μια ανακοίνωση η Roscosmos.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, έκανε λόγο για μια «ιστορική στιγμή στη διερεύνηση του διαστήματος».

«Ο Φρανκ Ρούμπιο ολοκλήρωσε το ταξίδι του των 371 ημερών στο διάστημα, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ της πιο μακράς διαστημικής πτήσης που πραγματοποίησε μονομιάς Αμερικανός αστροναύτης. Καλωσήλθες στο σπίτι, Φρανκ!» έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

