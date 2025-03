Η Ουκρανία δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αποδεχτεί μια άμεση εκεχειρία 30 ημερών με τη Ρωσία που πρότειναν οι ΗΠΑ, μετά από μια ημέρα συνομιλιών ΗΠΑ - Ουκρανίας στη Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολίασε στο Twitter ότι το σχέδιο θα περιλαμβάνει μια 30ήμερη πλήρη προσωρινή κατάπαυση του πυρός, σταματώντας τις επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βόμβες, όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα παρουσιάσει την προσφορά στη Ρωσία και ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδό τους». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντομίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εναπόκειται πλέον στις ΗΠΑ να πείσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει στη «θετική» πρόταση.

Οι συνομιλίες της Τρίτης στην Τζέντα ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών μετά τη σύγκρουση του Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο στις 28 Φεβρουαρίου. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ΗΠΑ δήλωσαν επίσης ότι θα επανεκκινήσουν αμέσως την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βοήθεια ασφαλείας προς την Ουκρανία, την οποία η Ουάσινγκτον είχε αναστείλει μετά την πρωτοφανή δημόσια διαμάχη στον Λευκό Οίκο.

«Και οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ορίσουν τις διαπραγματευτικές τους ομάδες και να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια διαρκή ειρήνη που θα προβλέπει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας», ανέφερε η ανακοίνωση ΗΠΑ-Ουκρανίας. Ο Ρούμπιο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τζέντα αργά την Τρίτη ότι ελπίζει ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί την πρόταση.

Η Ουκρανία ήταν «έτοιμη να σταματήσει να πυροβολεί και να αρχίσει να μιλάει», είπε και αν η Ρωσία απορρίψει την προσφορά «τότε δυστυχώς θα μάθουμε ποιο είναι το εμπόδιο για την ειρήνη εδώ». «Σήμερα κάναμε μια προσφορά την οποία οι Ουκρανοί αποδέχθηκαν, δηλαδή να εισέλθουν σε κατάπαυση του πυρός και σε άμεσες διαπραγματεύσεις», είπε. «Θα μεταφέρουμε αυτή την προσφορά τώρα στους Ρώσους και ελπίζουμε ότι θα πουν ναι στην ειρήνη. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδό τους», πρόσθεσε. Η προσφορά για εκεχειρία 30 ημερών υπερβαίνει την πρόταση του Ζελένσκι για μερική εκεχειρία στον ουρανό και στη θάλασσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «εποικοδομητικότητα» των συνομιλιών στην Τζέντα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία πρέπει «να δείξει την προθυμία της να σταματήσει τον πόλεμο ή να συνεχίσει τον πόλεμο. Ήρθε η ώρα για την πλήρη αλήθεια», πρόσθεσε.

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει δημοσίως. Είπε νωρίτερα την Τρίτη ότι θα εκδώσει δήλωση αφού ενημερωθεί από την Ουάσινγκτον για το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Ωστόσο, ο Ρώσος νομοθέτης Κονσταντίν Κοσάτσεφ δήλωσε ότι οι όποιες πιθανές συμφωνίες θα είναι «με τους δικούς μας όρους, όχι με τους αμερικανικούς». Ο Κοσάτσεφ, πρόεδρος της επιτροπής διεθνών υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, δήλωσε ότι «οι πραγματικές συμφωνίες εξακολουθούν να γράφονται… στο μέτωπο», τονίζοντας ότι τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στην Ουκρανία.

Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος «ελπίζω» να συμφωνήσει με την πρόταση. «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό, όπως λένε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι η συμφωνία θα συμφωνηθεί τις επόμενες ημέρες. «Έχουμε μια μεγάλη συνάντηση με τη Ρωσία αύριο και ελπίζω να ακολουθήσουν μερικές σπουδαίες συζητήσεις». Πρόσθεσε ότι είναι ανοιχτός στο να καλέσει τον Ζελένσκι πίσω στην Ουάσινγκτον.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία δεν απέκλεισε συνομιλίες με εκπροσώπους των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. Η Ζαχάροβα δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα θα λάβει τις δικές της αποφάσεις σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία. «Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν γίνεται στο εξωτερικό λόγω κάποιων συμφωνιών ή προσπαθειών κάποιων μερών. Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε.

Από πλευράς του ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σημείωσε ότι στο πλαίσιο της ουκρανικής κρίσης, η Ρωσία ξέρει τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει συμβιβασμούς που θα έθεταν σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων, αναφέρουν ρωσικά πρακτορεία.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν η σχέση του Τραμπ και του Ζελένσκι «επανήλθε σε καλό δρόμο», ο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζει να είναι «η ειρήνη» που επανήλθε σε καλό δρόμο. «Δεν πρόκειται για επεισόδιο κάποιας τηλεοπτικής σειράς», είπε. «Σήμερα άνθρωποι θα πεθάνουν σε αυτόν τον πόλεμο, πέθαναν χθες και – δυστυχώς – αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα πεθάνουν αύριο».

Οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συναντήθηκαν μετά τις νυχτερινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σκότωσαν τουλάχιστον τρία άτομα κοντά στη Μόσχα – κάτι που, σύμφωνα με τη Ρωσία, δείχνει ότι η Ουκρανία έχει απορρίψει τη διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συμφώνησαν επίσης να οριστικοποιήσουν «το συντομότερο δυνατό» μια κρίσιμη συμφωνία για τα ορυκτά, αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Η Ουκρανία προσφέρθηκε να παραχωρήσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματα σπάνιων γαιών που διαθέτει σε αντάλλαγμα για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας – αλλά αυτό εκτροχιάστηκε από τη διαμάχη του Λευκού Οίκου. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμφωνία δεν αποτέλεσε αντικείμενο των συνομιλιών της Τρίτης, αλλά είχε διαπραγματευτεί με το ουκρανικό και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία στην Τζέντα συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτζ και ο απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ. Ο τελευταίος πρόκειται να ταξιδέψει στη Ρωσία τις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο BBC πηγή που γνωρίζει τον προγραμματισμό, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

Η κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας ανέφερε ότι το Κίεβο «επανέλαβε» ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

Η αλλαγή στην προσέγγιση της Αμερικής για τον πόλεμο – η οποία περιελάμβανε τον αποκλεισμό της Ευρώπης από τις συνομιλίες – προκάλεσε αρκετές έκτακτες συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών τις τελευταίες εβδομάδες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι το μπλοκ καλωσόρισε τη «θετική εξέλιξη» της Τρίτης.

Η επίτευξη ενός γρήγορου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία αποτέλεσε βασική υπόσχεση για τον Αμερικανό πρόεδρο. Έχει ασκήσει αυξανόμενη πίεση στον Ζελένσκι να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, χωρίς να προσφέρει τις άμεσες εγγυήσεις ασφαλείας στις οποίες επιμένει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ απείλησε με περαιτέρω κυρώσεις κατά της Μόσχας σε μια προσπάθεια να επιτύχει συμφωνία. Η Ρωσία έχει ήδη υποστεί βαριές κυρώσεις από τις ΗΠΑ λόγω του πολέμου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκέφτεται την κίνηση αυτή επειδή «η Ρωσία “σφυροκοπεί” την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης αυτή τη στιγμή».

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος συνεχίστηκε στο έδαφος την Τρίτη. Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν στην περιοχή της Μόσχας σε αυτό που περιγράφηκε ως η μεγαλύτερη επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη ρωσική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία. Επιπλέον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 337 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν πάνω από τη Ρωσία και 91 από αυτά καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή της Μόσχας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πρωτεύουσα Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι κατέρριψε 79 από τα 126 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Ρωσία, καθώς και έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν θύματα.

Ρούμπιο: Το μπαλάκι στα χέρια της Ρωσίας

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκαναν δηλώσεις σε δημοσιογράφους μετά από τις συναντήσεις με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους στην Τζέντα.

«Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έκαναν ένα θετικό βήμα κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών», είπε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα «μεταφέρουν τώρα αυτή την προσφορά» στους Ρώσους, προσθέτοντας ότι «το μπαλάκι είναι στα χέρια τους».

Ο Γουόλτς δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία κατέστησε «πολύ σαφές» την Τρίτη ότι «μοιράζεται το όραμα του προέδρου Τραμπ για την ειρήνη».

Η Ουκρανία «έκανε συγκεκριμένα βήματα και προτάσεις», συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής της πρότασης της Ουάσινγκτον για πλήρη κατάπαυση του πυρός, λέει.

Παράλληλα, είπε ότι θα μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του «τις επόμενες ημέρες» και ότι ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7 τις επόμενες ημέρες.

Ως αποτέλεσμα αυτού του θετικού βήματος προς τα εμπρός, ο πρόεδρος αποφάσισε να άρει την παύση της βοήθειας και της βοήθειας ασφαλείας μας προς την Ουκρανία.

Σε ερώτηση που έγινε στον Ρούμπιο για το αν υπάρχει προθεσμία προκειμένου να απαντήσουν οι Ρώσοι στην πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, σημείωσε: «Θα τους μεταφέρουμε την προσφορά. Θα τους πούμε – αυτή είναι η πρόταση στο τραπέζι».

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει να πυροβολεί και να αρχίσει να μιλάει, και τώρα θα εξαρτηθεί από αυτούς να πουν ναι ή όχι», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Ελπίζω ότι θα πουν ναι. Αν το κάνουν, τότε νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Αν πουν όχι, τότε δυστυχώς θα μάθουμε ποιο είναι το εμπόδιο για την ειρήνη εδώ».

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την προσφορά προς τους Ρώσους ως «προσφορά για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες».

«Ελπίζω η Ρωσία να δεχθεί την πρόταση»

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ήθελε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει χθες» και ότι ελπίζει ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «το συντομότερο δυνατό».

«Η ελπίδα μας είναι ότι οι Ρώσοι θα απαντήσουν θετικά το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στη δεύτερη φάση του θέματος, που είναι οι πραγματικές διαπραγματεύσεις», λέει.



Συνάμα, ξεκαθάρισε ότι το θέμα της συμφωνίας ΗΠΑ - Ουκρανίας για τα ορυκτά «δεν ήταν αντικείμενο των σημερινών συνομιλιών».

Ερωτηθείς εάν η σχέση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ είναι «ξανά σε καλό δρόμο», απάντησε ότι «αυτό που είναι ξανά σε καλό δρόμο εδώ είναι η ειρήνη και η ειρήνη είναι το μόνο που μπορεί να γίνει.

Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Δεν πρόκειται για το Mean Girls, δεν πρόκειται για κάποιο επεισόδιο κάποιας τηλεοπτικής σειράς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό».

Λαβρόφ: Θα αποφύγουμε συμβιβασμούς που θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (12/03) ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα αποφύγει συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την ειρήνη με την Ουκρανία, οι οποίοι θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία.

Ο ίδιος επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας ότι δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, σε περίπτωση που υπάρξει μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση.

«Σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν μας μίλησε γι' αυτό», είπε όταν ρωτήθηκε σχετικά. Και συνέχισε: «Λένε συνεχώς ''καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας'', αλλά στην πραγματικότητα κάνουν τα πάντα εναντίον της Ρωσίας, χωρίς τη Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ειρηνευτικές δυνάμεις, απάντησε ότι ήταν πολύ νωρίς για να συζητηθεί αυτό, αλλά συνήθως απαιτείται η συναίνεση όλων των πλευρών. Γιατί να συμφωνήσουμε σε μια ειρηνευτική δύναμη ή ομάδα; Θέλουν αυτή η δύναμη να αποτελείται από χώρες που μας έχουν χαρακτηρίσει εχθρό. Θα έρθουν εκεί ως ειρηνευτές;», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

🎙 FM Sergey #Lavrov's full interview to @MarioNawfal, Larri Johnson and @Judgenap



💬 What's going on in the US is a return to normalcy.



The fact that a normal administration came to power & the reaction was an explosion in the media is very telling.https://t.co/gJKQbgUzR4 pic.twitter.com/GEync7xZ6M