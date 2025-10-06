«Εμπρηστικός» Όρμπαν: Η ΕΕ αποσυντίθενται, η Ουγγαρία δεν θα μπει στο ευρώ

Ιδιαίτερα «εμπρηστικός» κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του δεν πρόκειται να μπει στην Ευρωζώνη.

Σε δηλώσεις του ο Όρμπαν υποστήριξε πως η Ουγγαρία δεν πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ, καθώς η ΕΕ «διαλύεται».

Συμπλήρωσε πως η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να «προσδέσει την τύχη της στην ΕΕ, κάτι που θα γινόταν εάν έπαιρνε απόφαση για είσοδο της στην Ευρωζώνη, όπως υποστήριξε.

Ακόμα, ο Όρμπαν άφησε ανοιχτό το να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο επενδύσεων από τις ΗΠΑ στην Ουγγαρία.

Ο Όρμπαν είπε επίσης ότι το τρέχον επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας – 6,5% – είναι «υψηλότερο από ό,τι θα μπορούσε να είναι» και ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα γίνουν «πολύ πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε», καθώς ο διοικητής Μιχάλι Βάργκα είναι ένας άνθρωπος προσεκτικός.