Εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας στη Μαδρίτη: Η Ισπανία βλέπει ευκαιρία για αποκατάσταση σχέσεων με Ουάσινγκτον

Η Ισπανία βλέπει τη φιλοξενία συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας τις επόμενες ημέρες ως μια ευκαιρία για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες αφότου η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε το σχέδιό της να περιορίσει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ ως «ενθάρρυνση των τρομοκρατών».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο Αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, επέλεξαν τη Μαδρίτη ως τόπο για τη συνέχιση των συνομιλιών τους και, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, η Ισπανία θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία.

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ - για τον περιορισμό της πρόσβασης των πλοίων και αεροσκαφών που μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ σε ισπανικά λιμάνια και εναέριο χώρο - είναι «ιδιαίτερα ανησυχητικά», καθώς θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Βάσει συμφωνίας που υπογράφηκε το 1953, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί τις βάσεις Morón και Rota στη νότια Ισπανία εδώ και πάνω από 70 χρόνια.

Ο Σάντσεθ εξόργισε επιπλέον την Ουάσινγκτον όταν δήλωσε ότι η Ισπανία δεν θα ανταποκριθεί στο αίτημα του ΝΑΤΟ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να απειλήσει με αύξηση των δασμών κατά της Ισπανίας.

Καθώς οι σχέσεις Ισπανίας–ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί, οι σχέσεις της Ισπανίας με την Κίνα έχουν ενισχυθεί.

Ο Σάντσεθ έχει επισκεφθεί την Κίνα τρεις φορές μέσα σε τρία χρόνια και πρόσφατα απείχε από την ψηφοφορία στην ΕΕ για την επιβολή δασμών στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, την οποία αρχικά υποστήριζε - επιχειρώντας να τοποθετήσει την Ισπανία ως διαμεσολαβητή μεταξύ Κίνας και ΕΕ.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις ισπανικές στρατιωτικές βάσεις για ανεφοδιασμό κατά τους βομβαρδισμούς πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο, δείχνει ότι η Ισπανία δεν έχει υπερβεί τα όρια και ότι η διατλαντική της σχέση παραμένει άθικτη, δήλωσε ο Χοσέ-Ιγνάθιο Τορεμπλάνκα, ανώτερος σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στη Μαδρίτη.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος ζήτησε να γίνει η συνάντηση στην Ισπανία — αν ήταν η Κίνα — αλλά είναι κάτι θετικό για την Ισπανία», είπε ο Τορεμπλάνκα. Πρόσθεσε ότι η ισπανική κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τον Μπέσεντ και να θέσει τις ανησυχίες της, κάτι που θα δώσει στη Μαδρίτη ένα πλεονέκτημα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.