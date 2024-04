Χούθι: Εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου

Επίθεση κατά του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου Cyclades που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα υπό σημαία Μάλτας εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης με βαλλιστικούς πυραύλους και drone, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διοίκηση (U.S. Central Command) με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ 10:00 και 17:20 (ώρα Υεμένης) της Δευτέρας (29/4) με στόχο το φορτηγό πλοίο

Κατά την ίδια ανακοίνωση «οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και το πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του».

April 29 Red Sea Update



Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H