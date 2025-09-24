Email που διέρρευσε «καίει» τον στενό συνεργάτη του Στάρμερ για κρυφές δωρεές 740.000 λιρών

Αντιμέτωπος με νέα πολιτική θύελλα βρίσκεται ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έπειτα από email που διέρρευσε και αποκαλύπτει ότι κορυφαίος νομικός του Εργατικού Κόμματος συμβούλευσε τον διευθυντή του γραφείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, να χαρακτηρίσει ως «διοικητικό λάθος» δωρεές ύψους περίπου 740.000 λιρών που δεν είχαν δηλωθεί εγκαίρως.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση αφορά το think tank Labour Together, το οποίο είχε δεχθεί δεκάδες δωρεές την περίοδο 2018-2020 χωρίς να τις καταγράψει έγκαιρα, γεγονός που είχε οδηγήσει σε πρόστιμο από την Εκλογική Επιτροπή.

Οι Συντηρητικοί κατηγορούν τον ΜακΣουίνι ότι «έκρυψε» κρίσιμα ποσά που βοήθησαν στην εκλογή του Στάρμερ ως ηγέτη, ζητώντας παρέμβαση της αστυνομίας. H Ντάουνινγκ Στριτ, πάντως, δηλώνει ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον στενό του συνεργάτη.