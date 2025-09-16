Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Υεμένη - Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και προστασία αμάχων

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Υεμένη τροφοδοτεί την περιφερειακή αστάθεια και αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους στα πρόθυρα λιμοκτονίας. Αυτό προειδοποίησαν ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ και ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τομ Φλέτσερ, κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όπου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για την Υεμένη, με δραματικές περιγραφές της ανθρωπιστικής κατάστασης και προειδοποιήσεις για περιφερειακή κλιμάκωση.

Ο κ. Γκρούντμπεργκ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η σταθερότητα στην Υεμένη δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη δυναμική της ευρύτερης περιοχής και ότι η Υεμένη είναι ταυτόχρονα καθρέφτης και μεγεθυντικός φακός της αστάθειας».

Εξέφρασε ανησυχία για την «επικίνδυνη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι) και Ισραήλ», καταδικάζοντας τις επιθέσεις με drones των Χούθι και τα ισραηλινά πλήγματα στη Σαναά. Παράλληλα, χαρακτήρισε την κράτηση δεκάδων στελεχών του ΟΗΕ από τους Χούθι «κατάφωρη κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του ΟΗΕ να προωθήσει την ειρήνη και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια».

Από την πλευρά του, ο Φλέτσερ υπογράμμισε ότι η Υεμένη είναι «η τρίτη πιο επισιτιστικά ανασφαλής χώρα στον κόσμο», με 17 εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν ήδη την πείνα και ακόμη ένα εκατομμύριο να κινδυνεύουν μέχρι τον Φεβρουάριο 2026. «Το 70% των νοικοκυριών δεν έχει αρκετή τροφή για τις καθημερινές ανάγκες που είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ», είπε.

Κλείνοντας, απηύθυνε τρεις εκκλήσεις: «άμεση απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ, επιστροφή των καταληφθεισών εγκαταστάσεων και αύξηση της χρηματοδότησης από δωρητές για να αποτραπεί η μαζική πείνα».

«Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κατάσταση στην Υεμένη»

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυς Αγλαΐα Μπάλτα τόνισε ότι η κατάσταση στην Υεμένη βρίσκεται σε «κρίσιμο σταυροδρόμι», με την κλιμάκωση της βίας από τους Χούθι και το πολιτικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την εισβολή των Χούθι σε εγκαταστάσεις του WFP και της UNICEF στη Σαναά και την «αναγκαστική κράτηση τουλάχιστον 21 υπαλλήλων του ΟΗΕ», υπενθυμίζοντας ότι «πάνω από 40 μέλη προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ, διπλωματικοί και ανθρωπιστικοί εργαζόμενοι κρατούνται παράνομα».

Ζήτησε την «άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων» και «διαφανή διερεύνηση» του θανάτου μέλους του WFP σε κράτηση νωρίτερα φέτος.

Αναφέρθηκε στην θαλάσσια ασφάλεια, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθι στα εμπορικά πλοία Magic Seas και Eternity C. Τόνισε ότι οι επιθέσεις αυτές «αποτελούν σοβαρή απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», ενώ υπενθύμισε ότι τέσσερα μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν και έντεκα παραμένουν όμηροι. Η Ελλάδα, είπε, συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στην επιχείρηση της ΕΕ «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για «συντονισμένες προσπάθειες αποκλιμάκωσης» και καταδίκασε «τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ», που τροφοδοτούν την αστάθεια και επανέλαβε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η κ. Μπαλτά επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ Χανς Γκρούντμπεργκ και στην «συμπεριληπτική, υπό την ηγεσία και ιδιοκτησία των Υεμενιτών, ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ», με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης.